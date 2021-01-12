番茄補心合桃補腦？專家教路8種食物以形補形　呢種可以護子宮

「以形補形」是傳統飲食概念，以形狀相似的食物來補充人體的器官功能。究竟這說法有沒有根據？有營養師及中醫指，的確有食物可「以形補形」，以下八種「以形補形」的食物，大家又認識多少？

「以形補形」的其中一個說法，是以進食動物連骨的部位（如雞軟骨、豬骨）來補充鈣質。不過，這些動物部位不少為高脂或膽固醇，多吃反而影響健康。香港營養師學會認可營養師李杏榆和香港大學專業進修學院中醫藥學客席導師 黃潤波博士指，有些食物可「以形補形」，惟大部分營養亦可從其他食物攝取，因而並非惟一選擇。

按圖即睇8種以形補形食物

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1. 合桃補腦

合桃的果肉似腦部，原來真有補腦作用。合桃含有不飽和脂肪的α-亞麻酸（ALA），能於體內轉化成DHA，成為腦部需要的營養。不過ALA轉化成DHA的比率不高，所以如果想補腦，除非是有特別因素（如素食者），否則建議進食深海魚來吸收DHA，相對更有效。

2. 甘荀補眼

甘荀外形似眼睛，其營養亦有護眼作用。甘荀含有抗氧化成份胡蘿蔔素，以及維他命C，有助保護眼睛，預防夜盲症、白內障和黃斑病變等。除了甘荀，其他藍或紫色食物如黑葡萄、藍莓、茄子、西梅等，也含這些營養素。

3. 番茄補心

切開番茄，形狀跟心臟相似。番茄含有豐富抗氧化營養茄紅素，有研究發現，茄紅素有助提升高密度脂蛋白（HDL），又稱為「好」膽固醇，可助保持心血管健康。除此之外，其他橙紅色蔬果如燈籠椒、紅菜頭等，也有相同功效。

4. 腰果補腎

腰果外形像腎臟，味甘、性平、歸腎經，有利水、除濕、消腫的功效。中醫指，腎主水，其中一個生理功能是利水、消腫，腰果有此功效，正可協助增強腎功能，所以具補腎作用。

5. 西芹壯骨

西芹的莖部像前臂的橈骨，含豐富維他命K，有助鈣質依附骨骼，提升骨質密度，預防骨質疏鬆症。其鈣質含量雖比不上乳製品，但仍算高鈣食物，對骨骼有益，惟大多數深綠色蔬菜亦有補鈣效果。

6. 牛油果護子宮

牛油果有飽滿的葫蘆形狀，中間有一顆大果核，恰似懷著胎兒的子宮。它是葉酸的一個很好的來源，而葉酸可減低子宮頸細胞病變，預防子宮頸癌。另有研究指，女性每週吃一個牛油果，可以平衡體內雌激素，令子宮變得更健康。而牛油果中的不飽和脂肪酸，對媽媽和胎兒均有益處。

7. 薑養胃止嘔

薑外形像胃部，所含的薑醇（Gingerols）及薑烯酚（Shogaols）是天然的止嘔藥物，對早期孕婦出現的害喜現象具紓緩功效。從中醫角度，胃寒令人胃部不適，出現嘔吐、打飽嗝和打嗝等胃氣逆行的現象，而薑性向下行，能夠降逆，又能散胃寒，可以養胃。薑還含有多種礦物質如鈣、鐵、磷及維他命A、B、C、胡蘿蔔素，是方便買到而又含豐富營養的食物。

8. 柑橘類水果護乳房及支氣管

柑橘類水果含豐富膳食纖維、維他命C、胡蘿蔔素等營養素。切開柑橘類水果，內裏的橘絡像乳腺組織。中醫指，橘絡味甘苦、性平，行氣通絡，若果因肝氣鬱結導致乳腺增生，可用橘核、橘絡以及橘葉散結通絡，緩解乳腺增生症狀。另外，橘絡又形似肺部支氣管網絡，可化痰止咳，用於治理支氣管毛病。

食物營養與外形或恰有關聯性，但若有相關問題，還是建議直接請教醫生或營養師，不宜認定某些食物像人體某個器官，便一定有所功效。

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