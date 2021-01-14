農曆新年｜媽媽必買6大品牌新年禮盒　送貨上門直送親友家

踏入新一年，意味著農曆新年即將到來，今年受到疫情影響政府先後推出限聚令及禁晚市堂食的規例，政府亦呼籲市民避免聚會。農曆新年選擇不拜年的家庭不妨考慮將賀年禮物以送貨方式送給親友，人不到禮到！

奇華餅家

奇華餅家推出數款優質賀年食品及精選禮盒套裝，大家可以在奇華網店直接購買，購物滿$350(折扣後)即免本地運費，送禮給親友非常方便！今年奇華餅家推出全新「鮮淮山雜菌素糕」、「薑汁黑糖年糕」等等糕點，亦有非常適合送禮的「賀年金牛孖裝年糕禮盒」及「賀年熊貓糖果禮盒」等。

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荔園

荔園推出4款賀年禮盒，包括蝴蝶酥(6 件)、橙皮曲奇(8 件)、朱古力曲奇(8 件) 和咖啡曲奇(8 件)，另附送設計得意的利是封(2 個)及賀年揮春(2 款)。全套美食以 荔園特色禮盒包裝。禮盒以傳統中式全盒為設計基礎，配以充滿歡樂和可愛的荔園「肥肥人」作點綴， 中西合璧，送禮既體面，又有玩味和新鮮感。

於即日至 2021 年 1 月 31 日前訂購，可享每盒港幣 198 元之優惠價。2021 年 2 月 1 日或之後， 每盒售港幣 268 元。顧客可由 2021 年 1 月 6 日至 2 月 11 日取貨。另外，顧客亦可以優惠價港幣 28 元獨立購買荔園特色利是封(一套 6 個)。其中於荔園官方網站(laiyuen.hk)訂購禮盒，可以選擇在荔園.流金歲月取貨或本地送貨，非常方便。

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東海堂

東海堂每年都會推出各式賀年糕點和禮盒，部分更有得送貨！賀年糕點的部分今年有「紅豆金栗年糕」、「紫薯黑糖年糕」和「柚子凍糕」3款，亦有經典元貝蘿蔔糕、海鹽芋頭糕等等。大家可以在網店購買禮券，可享免運費送貨！另外，Pokémon 3.6 牛乳系列曲奇禮盒亦有免運費送貨，送禮給有小朋友的家庭就最啱！

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ISABELLE

ISABELLE 伊莎貝爾的新年禮盒很受媽媽歡迎，每年ISABELLE 都會推出各式各樣的新年禮盒，大家可以在網店購買各款禮盒，以速遞方式送禮，單次購物折實滿$1,200即可享免費本地送貨服務1次！其中中式系列禮盒就最有新年氣氛。

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望月

望月推出賀年產品，訂購滿$1,200可享免費送貨。其中最受歡迎的蝴蝶酥採用紐西蘭牛油製作，非常鬆脆酥軟。年禮盒包裝以亮眼紫配財神金牛，不但好看亦好意頭，送禮最啱！

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GODIVA

GODIVA 今年亦有推出農曆新年系列禮盒，以中國傳統生肖為靈感，禮盒上以象徵富貴的金色及吉祥的紅色為主色，以簡約線條勾勒出生肖牛的圖案，非常有新年氣氛。農曆新年系列禮盒一共有 8 款，分別有顆裝和片裝，部分顆裝更在朱古力上印有牛的圖案！單次購物淨額滿HK$1000可享免運費。

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