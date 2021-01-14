消委會｜測試15款殺菌消毒噴霧　8成效用比酒精、漂白水更差

新冠肺炎疫情爆發，不少消毒噴霧產品應運而生，聲稱可以有效消滅病毒和細菌，特別讓有小朋友和嬰幼兒的家長趨之若鶩，紛紛購入和使用。消委會今次測試了15款多用途殺菌消毒噴霧，可惜其中12款的成效比稀釋漂白水更差。此外，消毒噴霧的成份或會令皮膚刺激和引致不良反應，不應直接向人體噴灑。

在疫情期間，家中必備不同的消毒防疫產品。坊間不少多用途消毒噴霧都聲稱有99%以上殺菌率，但消委會發現效果成疑。

按圖即睇15款多用途殺菌消毒噴霧測試結果：

+ 9 + 9 + 9

75%消毒酒精、1:99稀釋漂白水效果佳

是次測驗的15款產品中，9款含有次氨酸、3款含二氧化氯或氯氣化合物產品、3款只說明由植物提取物製成。而結果顯示，次氨酸樣本普遍對付測驗的病毒效果最佳。

另外，消委會又用人類腺病毒5型作測試，是普遍視為較難對付的一種測試病毒。結果竟有1款對腺病毒完全沒有抑制作用，為0%效用！當中亦只有2款產品表現理想，達99.99%及99.95%減少病毒感染力。

消委會指，利用按世衛建議配方的75%消毒酒精或1:99稀釋漂白水，對付測試的細菌同樣達99.999%殺菌率，對抑制腺病毒也達到87.98%和99.83%。而且兩者的價錢非常便宜，以消毒噴霧相比，是價廉物美的最佳選擇。

按圖即睇消毒酒精、稀釋漂白水殺菌效果：

使用時勿直接噴向皮膚

消委會提醒，消毒噴霧非萬能防疫用品，使用後亦需保持基本防疫措施，例如戴口罩、勤洗手等。

選購及使用新式消毒噴劑時要留意：

兒科醫生：皮膚長時間接觸或引致濕疹

兒科專科醫生陳欣永表示，是次消委會測試採用的大腸桿菌、金黃葡萄球菌和腺病毒都是在公共場所及洗手間常見、以接觸為傳播媒介的細菌和病毒。腺病毒主要由飛沫傳播，在每年亦有季節性高峰期，可令受感染的幼兒持續一星期高燒；呼吸道感染徵狀如咳嗽、流鼻水；亦能引致腸道不適，嚴重可引發結膜炎。

他又提醒，如長時間使用消毒噴霧，除了擔心吸入和接觸眼睛引起刺激和不適外，皮膚受刺激亦會誘發敏感。一些過酸或過鹼的溶液或噴霧長時間接觸皮膚，容易引起接觸性過敏或皮炎，造成類似濕疹的狀態。

而噴霧接觸眼睛會導致眼痕、刺痛、敏感；長期吸入則會令人出現作嘔、反胃的反應，甚至支氣管因過敏而痙攣，突然收窄、刺激肺部，增加哮喘風險。

因此，他建議使用時保持空氣流通，打開窗戶、避免直接噴到小朋友的眼睛。大量使用時，家長可考慮戴上口罩和手套。同時避免噴到食物或擺放食物的地方，以免進食而影響健康。

他認為，公共場地使用的消毒噴霧揮發性強，毋須太憂慮幼兒接觸得到。反而要擔心小朋友經常觸摸物件再接觸自己眼睛、鼻或口。因此，必須培養小朋友勤洗水的習慣，使用完消毒酒精或噴霧後亦避免立即捽眼，避免刺激。

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