收納｜肯借肯賣的東西就捨掉吧！　6個斷捨離新標準助你1秒做判斷

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-26 12:00

我們在很多說書的影片裏面，跟大家分享了許多人類會有的各種錯覺、人類其實不太會判斷一件事物的真正價值，有時候不太重要的事物反而會誤以為很重要。 所以我們就整理了6個斷捨離的判斷新標準，幫助大家判斷你所擁有的物品或是難以割捨的物品是不是真的有那麼重要！

了解斷捨離的新標準（按圖看清！）

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1. 如果用等值金額現金跟你買那個物品，而你也願意的話，那就是沒那麼重要的物品！

能夠用金錢輕易地將你的物品買走，就代表那個物品對你來說其實不是很重要，因為只要有錢你就可以放手！

對我們來說，現在要買到我們目前還要更好、還要更符合我們需求的東西，應該是不太可能！

像是我們的手提電腦，我們最重視的就是「輕薄」，因為我們時常會搬家、在不同的地方工作，我們的手提電腦是目前市面上找到最輕薄的手提電腦，重量是850公克。效能要在corei5以上且重量又要這麼輕的，說實話找不到第二台，大部分標榜輕薄的手提電腦都是超過1公斤的，所以有人要跟我們買我們也不會賣，因為也找不到更好的，所以對我們來說，這就是真正重要的物品。

如果是只要有錢就可以放手的話，那就放手吧！買錯的錢花出去就是花出去了，這個事實發生了就不會再改變，即使物品留着也無法改變，這就是沉沒成本。放着不用的物品是死的，我們必須要讓物品流動起來，這樣你想要理想生活、你想要的財富和豐盛才能夠流動起來，否則生活就會一直停滯在這裏。

建議的方法就是花點時間和體力將這個物品拍賣、捐贈出去，然後告訴自己「每個人都會犯錯，自己犯錯也沒關係」，只要自己能夠藉由這個寶貴的機會認識自己真正需要的物品是甚麼！即使是犯錯，也是養分！

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2. 假設你沒有那個物品，現在如果在路上逛街逛到，你卻不會想再買回來，那就是沒那麼重要的物品！

如果你把自己的家當成是一個大賣場，而你的衣櫃就是賣場的服飾區、你的廚房就是廚房用品區、你的書櫃就是書店、你的鞋櫃就是鞋店，如果你發現自己在路上逛到，你會不會想要再花錢買回來，如果不會，那就代表那個物品你是不需要的！

以我們自己為例，如果我們現在的物品全部都不見了，我們就是再買一模一樣的物品回來！如果是手提電腦，我們會買一模一樣的型號，除非VIAO推出了更輕薄的款式，否則是不會變的，因為這些物品都是我們最需要且喜歡的！

3. 如果送給認識的人或是送給家人，而你也願意的話，那就是沒那麼重要的物品！

像是我們之前到府整理的時候，屋主常常就會說，「這件衣服我穿不到，好像很適合你們休閒風，如果你們要的話就送給你們！」、「你們會喝茶嗎？這個給你們拿回去喝好不好！」如果你有希望他人接受你的物品的想法，那就代表你真的需要趕快把那些物品送出家去了！

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4. 別人現在馬上要跟你借來用，而且可能要借一陣子，你也不會感到困擾，甚至認為剛好可以幫助到他人覺得很開心，那就是沒那麼重要的物品！

像我們就沒辦法借別人東西，因為我們的東西每天都要用，沒有就會很困擾，如果借一件衣服出去，晚上洗澡就沒有衣服可以換了！

如果有人跟你借，而且又不知道甚麼時候還，你還願意的話，那那個物品就真的送去給需要的人吧！把愛心送給別人，也把愛心送給那個曾經陪伴過你的物品吧！

5. 懶得花時間去清潔和維護的物品，就是沒那麼重要的物品！

如果你有很心愛的、每天都會拿來喝咖啡的杯子、很心愛的相機、很心愛的或是欣賞的藝術家的畫作，你是不是就會好好地保護和清潔？

如果是小朋友每天要用的碗盤、筷子、水壺，是不是就會很重視它們的乾淨度，因為這跟安全衛生有關！或是狗狗和貓貓的物品是不是就會小心維護呢？

像我們很久以前打工換宿的時候，旅店的老闆就會要求牆上的畫作、裝飾品、書櫃的書和層架都必須每天用撢子撢，因為這關乎客入住的品質和感受，所以老闆就會重視維持環境的整潔，這也是為甚麼大家都喜歡住旅店、飯店，因為旅店乾淨又整齊嘛！

不需要的物品放着就是會生灰塵，住在都市當中空氣污染已經很嚴重了，我們就不必要在室內又製造更多的空氣污染了吧！

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6. 你不想要推薦給親朋好友買的物品，就是沒那麼重要的物品！

不知道大家有沒有經歷過這樣的對話？

好友A：「你有這個東西啊~我之前也有看到，一直在想說要不要買~」 好友B：「這個東西我用了幾次，但是很不好用，告訴你最好不要買！」 但很奇怪的是，那些不好用、被批評連連的物品還是一直待在家中XD

像是廚房用品類的、保養品、化妝品類的，或是一些電器用品，如麵包機、咖啡機、吸塵器之類的，或是一些清潔劑、洗髮精等等，就比較會遇到只用了幾次就發現自己不太喜歡的情況。

如果家裏出現了這樣不好用的東西，或是帶來負面體驗的物品，那我們可能每看到它一次，就會想起它很不好用的這件事，負面的情緒又會出現一次，也更不可能願意花時間去維護和清潔它，所以這類的物品就很建議讓它離開你的理想生活圈。

像我們自己的話，我們目前身上穿的衣服、褲子、鞋子、背的包包、工作用的手提電腦、滑鼠、手機等等，如果有人問我們是在哪裏買的，我們都會蠻推薦的，因為每一個物品幾乎都是我們每天都會碰到和使用到的！

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以上六點可以幫助我們檢視物品，如果第一給你錢就OK、第二再次逛倒也不想買、第三送給家人朋友也OK、第四別人跟你借很久也OK、第五你不想花時間清潔維護、第六你不推薦給家人朋友，其中只要有一個符合，就代表它其實不重要、你不需要，雖然很麻煩，但請花安排一個時間去處理吧！

雖說不重要的堆在家裏不整理、不清潔，可能短時間不會對日常生活有太大的影響，但就是因為這些不重要的物品存在、不重要的事情存在，往往讓我們無法認真和專心在真正正要的事物上，如果你有發現自己會有愛拖延的現象，或是想要專心做事的時候卻常常恍神，或是不小心就開始滑起手機，這可能都是家裏有太多不重要的事物存在了！

或者，可能你也經常在做一些相對沒有那麼重要的事情，然後時間不知不覺就沒了，生活明明感覺很忙，但又說不出實際完成了甚麼事情，原因都是一樣的。

那些不重要的事物放着一天不管，我們就一天無法做真正重要的事情，但是只要我們一開始轉變，只要一天處理掉一點，我們就一天更接近自己的理想生活一點！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：精準生活設計-布蘭達&維尼，原文：6個「斷捨離」新標準：1秒決定你的物品根本不重要！】