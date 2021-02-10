大掃除｜讓衣櫃門可重新打開已算不錯？收納不僅在執拾更要懂思考

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-10 12:30

「整理」這件事其實就是一個「解決問題」的過程，只是往往我們在談的整理多半是有關「生活環境」的面向，有些人可能很會解決工作面向的問題，但一換成生活面向的問題時卻常常卡住，這不是很奇怪嗎（XD）！

收納不僅是執拾與丟棄的簡單：

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我們猜想很多人在學習不同領域的事物時，很容易會認為不同領域的方法和技術一定是不一樣的，但很多道理可能都是「一體適用」的，有時候把問題想得太複雜，可能反而讓一個簡單的問題更難解決。

「整理的過程」就是「解決問題的過程」

解決問題的第一步，不是馬上蒐集一堆解決方法或技術，而是要先「思考」，先確認真正的核心問題是甚麼，搞不好根本沒有問題要解決，不就省下一件事了嗎（XD）！

整理最重要的第一步一樣是「思考」，思考「我們為何要整理」、思考「真正要解決的問題為何」、思考「我們整理的目的」，如果不先弄清楚我們整理的目的，很有可能我們努力整理了半天都是徒勞。

我們認為這樣的思考能力，其實就是「整理思維」，也是「獨立思考」的能力喔！

我們就透過一個案例討論，來一起練習看看如何思考問題、重擬問題吧！

收納櫃被物品擋住打不開，怎麼辦？

我們一起來看以下這張照片，右邊的收納櫃被一堆物品堆在前方而讓櫃門無法打開，或是左邊的化妝台也被物品堆得無法使用，大家覺得這個案例的「整理目的」為何？

（方格子/精準生活設計-布蘭達&維尼）

常見的回答A：再次讓收納櫃可以被打開、化妝台可以被使用

很多人會說把前方的物品整理整理、處理掉之後，使用的動線就會重新出現，收納櫃和化妝台就可以再次被使用了！

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那這時候我們就會想問，「為甚麼空間中有收納櫃就一定要使用？」、「有化妝台就要拿來用？」

1. 物品不用可能是沒有「使用需求」

如果使用者過去5至6年都沒有用過的東西，如何判斷他未來一定會使用？很有可能他根本就沒有使用它們的需求啊！

2. 物品不用可能是沒有「使用計劃」

我們都知道要建立一個習慣是非常不容易的事情，如果沒有特別的動機、毅力或是誘因，這個使用者為何要改變他的行為？

在有限的時間之下，如果這個使用者本來就很忙了，他如果沒有計劃性地減少原本的某些行為，他如何增加新的行為來使用這些物品和家具？

3. 物品不用可能是沒有「評估使用能力」

再來，也許他是沒有能力使用這些收納品和物品的，有時候我們的生活超出了我們的控制或甚至崩潰，一個原因就是我們常常錯估自己的能力，常常誤以為自己可以一次處理很多事情。

有時候我們往往會在某些地方高估自己的能力，例如，自己根本不會進行那些繁複的保養、化妝過程卻買了一堆保養化妝品，或是我們一次根本吃不了那麼多食物，卻不斷囤積食物又讓食物過期；我們也很常在某些地方低估自己的能力，例如、明明很會寫文章的人卻認為自己的文章不會有人看而不寫，或是明明口才很好的人卻不敢分享自己等等。

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因此，整理的目的可能不是「再次讓收納櫃可以被打開、化妝台可以被使用」這麼地單純，如果只是完成這樣的整理過程，很有可能過不久又變亂了，因此真正最重要、應該被解決的核心問題可能是「使用需求」、「使用計劃」和「使用能力」的問題！

如果是因為「沒有需求」，那麼收納櫃和化妝台有可能可以直接送人或回收，在沒有使用需求的情況之下，即使好好地整理過，過了一段時間還是非常有可能變成原本的樣子，因為思維和行為並沒有任何改變。

如果是因為「沒有計劃」，那麼這時候可能要先思考自己有沒有想要為了收納櫃和化妝台建立新的行為或習慣，並且積極的設計新習慣的動機、誘因和反饋機制（請參考原子習慣），如果沒有，那麼結果也會是一樣的。

如果是因為「沒有能力」，像是我們沒有能力每天打掃自己的空間，我們觀察到自己只把時間花在自己想做的事情上面，那買一堆清潔用品就是無用的做法，買一堆收納清潔用品的收納櫃也是無用的做法，整理那些清潔用品也是多餘的事情，也許我們請專業清潔人員來幫我們打掃，或者直接住在每天有人清潔的酒店中，才是真正解決問題的做法。

或是有些人說自己就是沒辦法控制「隨手亂丟」的習慣，這就是有觀察到自己的能力和行為，如果是極簡主義者的家，可能再怎麼隨手亂丟家裏也無法變亂，但是如果是物品過多的家，在無法改善自己隨手亂丟的情況下又希望自己的家保持整齊，那勢必就要減少物品了！

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看問題不是問題！

很多時候並不是隨手亂丟是一個問題，因為如果變成極簡主義者，隨手亂丟的問題就不會是個問題了，或者是住在生活空間品質高的地方並不是你的理想生活，那麼隨手亂丟也不會是個問題了，這其實就只是一般邏輯思考而已。

我們覺得在追求自己的理想生活的時候，「認清自己的能力」還蠻重要的，這樣我們才能設定當下適合我們的目標，例如我們就是沒有足夠能力每天清掃，如果要求自己每天清掃可能會很痛苦，或者每天要求自己運動一小時太難的話，就慢慢減少，慢慢嘗試調整到自己可以承受的範圍。

學習整理就是學習認清自己的能力！

發現問題之後還要行動！

由於每個人的能力不同，一開始犯錯、錯估都沒有關係，但是我們要先發現、意識到自己犯錯了、有錯估的現象，然後再記取教訓、改變行為，如此一來我們才有機會讓生活愈變愈好，否則生活空間和生活本身就會逐漸失控！（如果有發現自己的生活空間逐漸失控，就可以說明自己有些地方可能高估了自己。）

例如，只有發現自己會隨手亂丟還不夠，必須作出行為改變才能解決生活問題，可能是繼續讓自己隨手亂丟但是減少物品的數量，或者是不減少物品但是養成物歸原位的習慣，看看自己適合哪一種等等。

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一次只做一件事情！

當我們選擇嘗試建立新習慣時，建議先選定一件事情就好，如果項目太多，不管是誰都沒辦法消化的，就像一個棒球選手，他是沒辦法同時又是一個足球選手，又是一個體操選手，如果想說自己可以先使用A物品，B物品先放着之後有可能會用到，這就好比一個棒球選手，每天練習棒球之外，又想着要練習足球和體操，那這個棒球選手最後棒球會打得好嗎？

我覺得我們可以先選擇將一件事情做好就好，行有餘力才去做其他事情，當下會做的事情和會使用到的物品先留着就好，其他非相關的事物就先放手吧！讓我們先專心把一件事情做好、把物品照顧好！

即使想要建立一個全新的習慣，我們也先從一件事情開始做就好，不要甚麼都想要，新年新目標也一次訂下一個就好，「一」這個數字雖然是最小的，但集中火力的威力是最大的！

透過專注一件事情我們可以最快提升自己的能力，而這個能力能夠幫助我們更快適應下一件新的事物，所以專心做一件事情還是等於一次做很多事情喔！

如果你還沒決定要專注在哪一件事情上，就先「整理物品」吧，但我們必須很有意識地整理、運用整理思維和獨立思考的能力，沒有經過思考的整理，我們的思維和行為不會跟着改變，最後家裏再次變亂也是可以預期的！

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解決真正的問題

說到這裏，有些人的問題就是因為上班很忙、很累，所以沒有時間和體力整理，這種情況之下要解決的根本就不是收納整理的問題，而是「工作」，不是嗎？

如果這一份工作總是讓你忙到、累到沒時間、沒體力，難道會有一天這份工作就會突然變得輕鬆嗎？升上主管的時候嗎？（那也可以看一下你的主管是否有變得比較輕鬆）

我們覺得針對這樣的案例，一定多少要解決工作方面的問題，否則永遠都會被工作給卡住，只要工作沒有解決，理想生活就難以實現！

可能會有人說，我只是想問個收納整理的方法，結果講到我要換一份自己喜歡的工作才行，這也講太遠了吧！

但在我們看來，這就好比因為自己常常需要喝酒應酬，每次胃都會有點不舒服，所以我們就常常去看醫生、請醫生開胃藥給我們吃，這就是一直在處理表面的問題，而不是真正的問題，長久一來如果不改變思維、不改變行為，最終生活還是會提醒我們真正需要面對的問題吧！

面對真正的問題一開始可能會有點痛苦，但是長久以往可以獲得理想生活，暫時解決表面的問題可以很輕鬆，但是長久以往會更痛苦，每一個當下都是選擇，選擇吧！

我們最希望的其實就是「大家開始做自己喜歡的事情」、「活在當下」，當我們能夠隨時隨地選擇當下內心真正的需求來行動，那甚麼問題就都解了（XD）！

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PS. 解決問題的兩個大前提

第一，我們永遠只能處理自己的物品、自己的問題，我們沒有權利可以去干涉他人的問題，我們可以關心他人，但無法為他人做主！

第二，牽涉到人際關係的時候，永遠都要好聲好氣地與他人說話，沒有任何人需要或想要承受我們的負面態度，而負面態度只會讓對方離去。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：精準生活設計-布蘭達&維尼，原文：核心整理思維：落入慣性思考，收納整理永遠沒完沒了！】