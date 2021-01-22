牛年運程│陳定幫預測2021健康學業運程　想有利學業運家長要咁做

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-22 07:00

踏入農曆十二月，是時候要送鼠迎牛年的來臨，在過去一年面對新冠肺炎疫情，小朋友大部分時間都不可以回學校上課，家長除了擔心小朋友的健康，也擔心小朋友的學習情況。著名玄學家陳定幫為兩女之父，他特別為大家講解一下在農曆辛丑牛年，最令家長關心的兒童健康及學業運程，哪一個生肖的小朋友要特別注意健康？當中值得我們注意的趨吉避凶方法，讓大人小朋友也可以快樂健康過牛年。 攝影：龔嘉盛

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文昌位宜忌

陳定幫表示在農曆辛丑牛年未負責讀書的星是「四綠文曲星」，代表學習、讀書及功名，對學生及上班族皆有幫助，他說：「四綠文曲星在正東邊，建議家長在正東邊放一支富貴竹在文昌位利讀書的位置；文昌位不要放任何玩物、玩具，常言道『玩物喪志』，將玩具放文昌位，對讀書運程有所影響，容影令小朋友掛住玩，無心機學習。」而陳定幫師傅表示選擇富貴竹的重點是不要選轉彎末角的品種，他說：「要直身、多葉，也不要剪斷富貴竹，由它生長，愈生得高愈有利學業。」

另外陳定幫師傅亦建議大家都不要在文昌位放八卦雜誌，他說：「因為文昌亦都有助出名，幫助成名，所以如果放八卦雜誌，會變相是非方面出名，生旺了一些口舌之事就不好了。」

對症下藥的進步方法

對於有些小朋友可能在某些科目不如理想，陳定幫師傅也有相應的方法幫助小朋友。「除富貴竹外，還可放文昌塔，4支毛筆。如果家長想子女某科成績有進步，除了文昌位放一支富貴竹之外，也可以放想進步的參考書藉，例如想子女讀醫，就放置與醫學有關的書籍在文昌位也有幫助。」他表示由於文曲星是吉量，故此擺法任何人都適合。

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健康運程與家居方位

陳定幫師傅表示健康運程與小朋友的房間方位有密切關係，他說：「今年有兩個大病位，一個是在東南面的『五黃位』，另一個在正北面的『二黑位』，家長要留意小朋友睡房在屋子裏屬那個方位，如果小朋友的房剛在東南或正北，便會特別病得多，其是其中一個判斷方法是將全屋分成八個方位，而小朋友間房在東南面，就中了我講的病星。假設北面又是有人住的，那就會容易病。」

睡在病位化解方法

如果睡在病位，陳定幫師傅教家長首先不要催旺，他說：「紅、黃、橙、紫四色一定不能用，這是火色和土色，不可放在病星位置，因為是會生旺病星，牛年兩粒病星都是屬土。」

對於一些不憧得量度及又不確定家中方位的家長，陳定幫師傅說：「我們可以用白色物品，因為白色是病星，而且是大路色，人人都適合，我們可以換成白色床單、被鋪、窗簾，任何方位都可使用，家長擔心小朋友易病就使用白色，有小小花紋都可以。」

第二招是化解病星的方法是放白色的玉如意在床頭，有保佑健康之意。「如果真的中了五黃位及二黑位兩個病位，家長亦可以製作一個叫做安忍水，用一個碗或玻璃甖，碗入面放鹽，鹽上面放六個銅錢，再加入水，放一年直至下一個生肖年份也有助化解。」

最後，陳定幫師傅建議子女屬鼠的家長要特別注意，因為在牛年會比較容易生病，他說：「鼠在牛年剛好是學習最叻，但最容易病，因為同時有文昌星，亦都有病符星，家長要注意一下。」

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風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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