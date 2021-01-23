親子好去處│本地行山賞花一日遊　元朗錦田錦上路6大精選行程景點

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-23 12:50

今次為大家介紹位於元朗區東面的錦田，具有悠久的歷史，自開埠以來，有不少原居民居住，在錦田除了有如吉慶圍般著名的圍村群外，近年隨住交通便利，不少特色景點及隱世小店也一一被發掘，我們由河背水塘吸收大自然清新空氣為行程首站，再沿錦上路全程盡享食、玩、買、觀光5大景點，感受沒有高樓大廈原始鄉村風貌的香港。 攝影：黃舒慧

按圖即睇元朗錦田6大精選一日遊行程：

河背水塘

河背水塘是元朗八鄉一個灌溉用水塘，位處大欖郊野公園內，用作灌溉新界西北部農田。相比大型水庫，它更像山林中的小湖泊，水源充足時，沿岸層層綠林和湖中小島，十分像潛在水中的千年大海龜，只露出翠綠的龜殼。

除了入口前一段緩緩的爬坡，山徑都是平坦泥路，非常好走。最後一段接上本地少見的S型水壩，一邊是高17.4米的排水口，一邊是被水色包圍的小綠洲，夾在人工與自然之間。步道附近還有營地和有機農莊，最適合一家人親親大自然。

全港最大蘭花種植場-千葉園、秋田園

蘭花已成為近年本地大熱的年花之選，而香港市面上有八成本地培植的蝴蝶蘭皆出自有「蘭花大王」楊小龍的「千葉園」，場內過百多款蘭花可供選擇，不少愛花之人早在上年12月已走入錦上路揀花，準備過年。

現場更有家長會帶小朋友一同前往揀花之餘，順道在難得一見的蘭花海前打卡拍照留念。人稱姑姐的楊小姐表示，歡迎家長帶小朋友前來欣賞蘭花及買花，新年期間亦會照開，場內以台灣品種為主，$100元已有交易，轉盆加$10元已可。她說：「一到年尾就很多人，客人自己揀到合眼緣就可，蘭花非常易打理，冬天溫度最適合擺蘭花。」

+ 12 + 12 + 12

在千葉園旁是「蘭花大王」兒子楊尹俊主理的「秋田園」，以種植日本品種蘭花為主，他表示日本品種蘭花花期較長較穩定，台灣品種出現的狀況較多，他說：「單是養花已要每月已要10多萬冷氣費，一定要提供最好的環境給最好的花，花也是生命，凡是有生命都有強弱之分，我們就是要養出強壯又有氣勢的花。」

他介紹我們入門版可選細花「雪映蝶」，售價為$1280，而打理方法是：「10日澆一次水，每次澆一盒維他奶份量(250ml)的水，可以放三至六個月，不用曬太陽。」而鎮店之寶的「富貴巨輪」售價為3千多元，但已售罄。鑑賞方面，他表示一盆蘭花愈有平衡感，左右、每支大小都相稱為美。」他更建議如果家長怕遠，由22日起至2月11日可帶小朋友到將軍澳東港城他們擺設的花攤位。

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地址:錦上路166號 營業時間：9am-7pm（星期一至日)

隱世高質抵食泰國菜KOK KOK

+ 2 + 2 + 2

要在錦田找隱世高質食店，真的需要「地膽」介紹，小Model芊幸住在元朗，介紹我們要到KOK KOK吃泰國菜。負責人阿B是中泰混血兒，家族早年已紮根在九龍城開泰國菜館，並經營泰國食材生意，由原材料至大廚都由正宗泰國人主理，由於B太太及娘家都住在錦田，阿B就決定來這裡開業。在四周沒有高樓大廈，充滿鄉土氣息的自然環境及食物味道，真讓人有瞬間轉移到泰國的感覺，而且價錢相宜，實在滿足。

地址：錦田城門新村90號地鋪

營業時間：11:30am-21:30pm（星期一至日）

錦田壁畫村

受外國壁畫村的啟發，中學視覺藝術科老師郭燕銘在2017帶領學生在錦田不同角落作畫，希望靠畫筆為社區添活力和正能量，計劃受到原居民及屋主歡迎，大家都願意讓他們揮筆畫出色彩繽紛的壁畫，現在來到錦田，在壁畫前發揮創意，打卡拍照，已成為指定動作之一。

錦田紅磚屋

紅磚屋前身係洋蠋工廠，用紅磚砌成，是週末市集，售賣各式復古傢私、擺設、收藏品、衣服與飾物等等。

+ 6 + 6 + 6

必逛商店是以賣手工製香薰蠟燭為主的「Angel Candle」，店主Andrew與紅磚屋素有淵源，其家人便是原先在這裡開設蠟燭廠，Andrew小時候就在這裏成長。近年他索性將新蒲崗的工場搬返來紅磚屋，將店面劃一半出來製作香薰蠟燭，他說：「在這裡製作香薰蠟燭，跟在工廠大廈心情很不一樣。」「Angel Candle」的裝修與擺設令人聯想起北海道小樽的琉璃店，走進店內，看到香薰蠟燭的燭光，感覺既窩心又溫暖。

+ 3 + 3 + 3

記者走訪當天是平日，所以大部份商店都沒有營業，其中一間賣樟木、紅木、工藝、新舊傢俬的商店開門，店主張先生表示假日這裡人頭湧湧，十分熱烈。他推薦可以放入衣櫃的香樟木，有效驅蟲趕蝨，是媽媽換季收納的好幫手。

錦田紅磚屋

地址：新界元朗錦田祠堂村地段 390至 400

開放時間：上午10時 – 晚上6時 （只在星期五、六、日和公眾假期開放）

60年老字號-勝發餅家

+ 3 + 3 + 3

在元朗錦田有近60年歷史，是老字號麵包舖，老闆蔡先生一直堅持親手搓麵粉，選用本地材料製作，麵包鬆軟芳香揍鼻，店外人龍無間斷，不少顧客特別從市區入來買包，各我們推介蛋撻、忌廉筒、菠蘿包、紙包蛋糕、雞仔餅、厚切方包……通通都有捧場客，絕對是買回家的手信。

地址：元朗錦田大馬路215號A

營業時間：6am-8pm（每隔一個星期四休息）

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樂高賽車場

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