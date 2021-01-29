Mono Mono日本生活百貨康城店新張減價　推介媽媽必搶十大筍貨

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-29 21:43

年近歲晚，又是媽媽們趕住辦年貨準備過年的時候，AEON旗下首品味生活百貨專門店「ものもの」Mono Mono 進駐康城，以搜羅日本及各地生活必需品為主打，為慶祝新張誌慶，即日起至2月10日(三)推出不優惠，新店開門已有不少家長有小朋友前往掃貨，現精選10件超抵價筍貨，讓家長們又多個入貨好去處。 攝影：許珞珩

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佔地12,000平方呎的「ものもの」Mono Mono日本生活百貨康城店，由4個專區組成，「綠色健康食品」 ，以TOPVALU GREENEYE」食品為主；「TOPVALU 」 專區主要銷售食品類、飲料及日常用品等。而「HÓME CÓORDY 」專門店以廚房用品、煮食用具、餐具及飯廳傢具、寢室及收納用品，而深受媽媽歡迎的「Living PLAZA by AEON 專門店」，多以均一價$12出售日常生活用品及食品。

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ものもの 康城店地址：新界將軍澳康城路1 號 The LOHAS 康城三樓 335 號舖

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