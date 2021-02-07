難得二人世界怎知老公「唔太得」？5種食物多吃易影響男士性功能

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-07 12:24

不適當的飲食是造成男人性表現受到負面影響的主要原因之一。因為某些飲食行為會直接或間接影響睪酮量。為了擁有良好勃起能力，應該避免食用一些特定食物。以下列出最糟糕的5種性功能殺手食物。 文：Alice Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

食咩會影響男士性功能？（點擊下圖看清！！）

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1. 肉類及膽固醇

研究已證實，肉類及膽固醇會對男性心臟功能造成負面影響，並且影響勃起能力。健康的血液循環是維持良好勃起功能不可或缺的條件。若你的心血管健康有問題，你很有可能也有勃起功能障礙。許多種類的肉類如豬肉、牛肉都含有高脂肪、高膽固醇，可說是造成心臟健康不佳和勃起障礙的元凶。因此，男性應在飲食中限制攝取不健康的肉類，轉而攝取植物性蛋白質如多脂魚類中的Omega-3脂肪酸、種子中的脂肪、牛油果或橄欖油。

2. 油炸物

炸物也會對心臟及性功能造成負面影響，尤其是高溫加熱的油對心臟造成負擔，產生高膽固醇的問題。體重增加或肥胖的部分原因，也會造成男性荷爾蒙失調。若你想有更好的性表現，是時候跟薯條、冬甩、雞塊、和炸肉類告別了。這些食物同時也和前列腺癌和良性前列腺增生（Benign prostatic hyperplasia）有關。

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3. 大豆類加工食品

根據美國哈佛公共衛生學院（Harvard School of Public Health）所進行的一項研究發現，一位健康男性的精子數量會隨着每天飲食中吃了半份大豆而下降40%。研究者同時發現吃越多大豆，睪固酮量下降越多。這是因為大豆包含類似雌激素的物質。因此食用大豆會導致男性體內的雌激素和睪固酮失調，進而影響男性性方面的健康。所以，男性應該避免食用大豆，尤其是加工食品中的大豆製品，如能量棒等等。不過，吃發酵的大豆或是經由天然發酵的大豆製品，如納豆，並不會有這個問題。

4. 罐頭食物或塑膠類包裝食物

雙酚A（Bisphenol A，又稱為BPA），是一種化學物質，會存在於罐頭食物中或是塑膠裝食物中。科學證明雙酚A與勃起功能障礙、性衝動，和生育能力有關。男性應避免罐裝食物並且不要將食物儲藏於塑膠容器中。而且將罐裝食物或塑膠裝食物直接微波也不是個好選擇，因為BPA會隨着加熱釋放。請試着用其他類型的容器或是尋找其他標有未含BPA的容器。

5. 飲酒過量

飲酒過量會對男性勃起和性表現有負面影響。根據研究，酗酒，也就是一天之中喝超過5次酒會導致睪固酮量顯着降低。這會減少男性身體血液中睪固酮或是降低睪固酮的製造。同時，適量飲酒，通常指的是一天1至2次，則對睪固酮量的影響不大，或是沒有立即影響。因此男性應謹記適量飲酒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：阻止男友這樣吃！5種影響勃起的食物】