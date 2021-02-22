子女創作幻想出來的朋友該怎辦？　或在反映內心世界別急於睇醫生

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-22 16:38

相信許多家長都目睹過孩子和看不見的朋友聊天，有時甚至還和他們玩在一起。或許很多人會認為這不是正常的現象，想馬上帶孩子做心理輔導，但父母其實不用着急或擔心，因為您的小孩有一個幻想朋友，其實是正常的現象。 文： Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

孩子有幻想朋友時應怎樣做？（按圖了解）

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幻想朋友只是童年的一部分

研究證實，2歲半的孩子擁有幻想朋友是一種心理現象，但此舉超出了醫學專業領域能夠解釋的範圍。這些看不見的朋友可以是您孩子已經認識的人、故事書或電視中的角色，也可能純粹來自孩子的想像力。目前，兒童發展專家仍在爭論幻想朋友對兒童的影響，有些人認為這種情況是一種嚴重的精神病，但另一些人並不覺得這對學齡前的兒童有任何影響。

為甚麼孩子需要幻想朋友

每天晚上睡前為小孩讀的童話故事，都可能變成他們頭腦發揮想像力的材料。孩子可以透過想像力認識新朋友，進一步欣賞故事中出現的角色。這些幻想的朋友，也可以反映出孩子的內心世界，例如個人喜好和焦慮的心理。

與沒有幻想朋友的孩子相比，多項研究指出，常跟幻想朋友對話的孩子，可能會有較好的語言技能、記憶力、以及應對挑戰和適應新環境的能力。

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如何與幻想朋友打交道

父母應該要接受孩子幻想朋友的存在，若不願意，那麼這位朋友就可能會停留更久。所以若是想要孩子遠離幻想朋友，可以幫助他得到其他同儕陪伴，這樣他很快就會逐漸擺脫這位看不見的友人。

如果您的孩子一直堅持與這位朋友溝通，並常常假借幻想朋友的名義來發表意見，您可以要求他們以第一人稱溝通，要他們說「我覺得…」，而不是「他說…」。

此外，您可以鼓勵孩子為看不見的朋友做事，例如：開門或整理床鋪，藉此趁機提高他們的生活技能。有時，孩子也可能會弄亂他們的房間，並責怪幻想朋友，但請不要生氣並立即責罵他們，而是應說明幻想朋友無法為他們收拾善後，所以他們要負責清理。

不過要注意的是，如果您認為小孩可能是由於創傷或不愉快的事件，而創造幻想朋友，那就應聯繫兒童心理學家或社工輔導員尋求幫助。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：孩子在跟空氣講話？幻想朋友這樣處理】