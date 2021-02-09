賀年食品│5大迎年糕點營養比拼　營養師：小朋友最多只食呢個份量

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-09 13:01

農曆新年將至，不同賀年糕點各有捧場客，孩子更容易吃不停口。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆為大家剖析5種受歡迎的賀年糕點，包括年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕及黃金糕的營養價值，當中既有高鈉，又有高熱量，孩子食用時有什麼注意事項？如何可吃得更健康？

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黃金糕、年糕高熱量 呢款最健康

李杏榆表示，在5款糕點之中，以年糕及黃金糕的熱量最高，兩者每100克（約2片）的熱量已超過300卡路里（1碗飯約260卡路里），而鈉質含量則相對較低。除了大品牌的盒裝年糕，市面上還有多見於「街邊擋」，手掌般大的圓形「發財年糕」。兩者的分別，在於發財年糕的糖分及鈉質含量相對地高，估計是為節省成本，和令年糕更濃味，而添加更多白糖及添加劑。

在5款糕點之中，以臘味蘿蔔糕最為高鈉。雖然不同品牌的蘿蔔糕用料有差異，但大致上均有蘿蔔、臘腸、粘米粉、冬菇、蝦米，以及麻油、雞粉、糖、胡椒粉等調味料。比起年糕，臘味蘿蔔糕不算高熱量，糖分亦相對地低，惟鹽份卻很高，每100克（約2片）含超過500毫克鈉質。

最低熱量的馬蹄糕可算是最健康的選擇，平均每100克（約2片）的熱量只有約110卡路里。因為材料相對簡單，主要為馬蹄、馬蹄粉、糖，或有吉士粉、乳化劑，不含經醃製的肉類、臘味，因此鈉質亦比年糕低。

芋頭糕與蘿蔔糕的材料相似，撇除芋頭及蘿蔔，兩者均有臘味、臘腸、冬菇、蝦米。惟因為芋頭的澱粉含量更多，它的熱量比臘味蘿蔔糕更高，每100克的熱量約150卡路里。即使與蘿蔔糕相比，鈉質含量較低，但仍屬偏高。

黃金糕可算是最「邪惡」的賀年糕點，其材料有木薯粉、糖、蛋、椰汁，因要營造鬆軟效果，需要大量牛油或植物油，因此碳水化合物含量及熱量也很高。在5款糕點之中，黃金糕的脂肪含量最高，每100克含7至8克脂肪，兒童及三高人士需尤其注意食用份量。

勿當正餐 兒童最多吃1件

各式賀年糕點之中，部分高納，部分高脂，李杏榆提醒家長，賀年糕點不能視為營養食物，勿以糕點作孩子的正餐。「可以當係餐與餐之間嘅小點，但就唔好食4件蘿蔔糕當一餐飯。或者食咗糕點之後，將正餐份量減少。」

她補充，不少賀年糕點也添加食物添加劑、調味料及色素等。「例如年糕，就算用蔗糖做，都唔會勁到可以令整個年糕染紅，所以都一定添加色素。蘿蔔糕嘅臘腸、臘肉、蝦米亦好多防腐劑。馬蹄糕相對好啲，但都有乳化劑、色素。小朋友最怕糖分高，同埋太多添加劑。建議每次食半舊，mix & match食唔同糕，每次份量加埋一片，已經好足夠。」

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氣炸好過下鑊煎

李杏榆指，烹調賀年糕點，最健康做法當然是蒸，因為過程沒有額外添加油分。如果下鑊煎，則變相令糕點的熱量再增加。「其實煎任何糕點，加2湯匙油，等於加咗270卡路里。假設每100克蘿蔔糕有140卡路里，再加270卡路里，食兩片就超過400卡路里。例如煎年糕，傳統方法可能再打隻蛋落去，最後攝取嘅係遠超於營養標籤所顯示的熱量。」

相比起煎糕，使用氣炸鍋則更為可取，但未必適合每種糕點。「因為氣炸鍋原理係食物本身要有油，蘿蔔糕、椰汁黃金糕、芋頭糕都可以嘅，但本身油分少嘅馬蹄糕，就可能未必得，要掃少少油先炸得出。」

注意纖維量低 小心醬料陷阱

李杏榆提醒，食用糕點時要注意醬料。「醬料都好多隱藏陷阱，譬如有人中意配XO醬、辣椒油、沙茶醬，有啲糕本身都高熱量、高鹽分，你再加調味料，會令熱量又再倍增。」

此外，賀年糕點的纖維量低，容易對消化系統造成負擔。「食滯嘅意思係太多脂肪、糖、鹽，但纖維相對唔夠。賀年糕點難消化，最好晏晝食，唔好夜晚食。如果晏晝食咗，夜晚嗰餐多返啲蔬菜、白肉，清淡啲，唔好咁多飽和脂肪食物，例如煎豬扒、豬骨湯。早餐可以食麥皮，吸收多啲水溶性纖維，保持腸道健康，又唔會令總熱量太高。」她建議，年假期間孩子不妨增加運動量。「消耗得快啲，就唔會過咗新年，就變咗肥仔肥妹。」

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