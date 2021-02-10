賀年食品│中醫教整三款養生糕點自製無難度　食得健康要揀呢種糖

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-10 07:00

農曆新年就到了，想必各位家長一如以往地，早早準備好各式賀年糕點，不想如果想食得放心又健康，自製其實一點也不複雜，兩孩子之母謝嘉雯中醫師今次推介了三個新年養生糕點給大家，家長更可以當成是一個不錯的親子活動與小朋友一起下廚。

千層椰汁薑汁糕-暖胃軀寒

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生薑性味辛、溫，能發表散寒，健脾止嘔。春天適量吃薑，其辛味有助升發陽氣，令身體容易適應春天乍暖還寒的氣候，但食用太多，也會容易上火，出現咽痛﹑口瘡等或令人精神亢奮影響睡眠。因此配合椰汁製作千層糕，令薑的份量恰到好處，味道既不會過於辛辣，又可吸收薑的養生益處。

增城蔗汁馬蹄糕

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馬蹄糕在眾多賀年糕點中，算是最清新的一員(用油煎不算)。馬蹄又叫荸薺，因味甜多汁﹑清脆可口，自古有「地下雪梨」的美譽，能清熱生津﹑開胃消食。蔗糖性味屬溫，可以平衡馬蹄的涼性。如果擔心太涼，可以減少馬蹄的份量或於煮糖水時，把馬蹄一併加進煮熟，減低其涼性。

古法紅糖紅棗糕-養血美顏

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紅棗性味甘﹑溫，能補脾和胃﹑益氣養血，現代研究發現它更有降血脂和抗癌功效。紅棗能培補脾胃，自古被列為「五果之一」(其餘四果為李、栗、杏、桃)。乾棗含糖量達55～60％，維生素B2含量較一般果品高。紅棗雖然性質平和，少食健脾，但多食礙胃，易影響消化。如平素容易胃脹﹑ 口黏或舌苔白膩的人士則不宜進食。

揀糖貼士

大部分糕點都需要使用糖，想食得更健康便要由挑選糖開始著手，謝嘉雯中醫師指，黑糖和紅糖一樣，也是以甘蔗为原料加工而成。黑糖熬煮過程較紅糖長，色澤亦較深，但紅糖鐵質含量則較黑糖高。

坊間红糖﹑黑糖品牌種類琳瑯滿目，但成份未必純正！有些是白砂糖加糖蜜加工而成， 買時要細看成份，以「甘蔗糖」為原料者為佳。

進食賀年糕點建議

謝嘉雯中醫師指，糕點多以馬蹄粉﹑木薯粉﹑糯米粉﹑粘米粉製作，即使食材養生健康，但多食還是容易礙胃。「少吃多滋味，多吃壞肚皮」建議糕點一件起兩件止，以免引起消化不良。進食後如感飽滯，可飲普洱茶、山楂水或檸檬茶幫助消化。

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