情人節│古巨基一家三口餅印笑容　李嘉欣吳若希曬合照放閃

撰文：余嘉文
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今年情人節撞正年初三赤口，大家不用拜年，當然要同另一半度過！娛樂園不少恩愛夫妻亦趁著情人節公開放閃，古巨基就在Insatgram 貼出家庭照，表示「三口子一致的笑容，無價！」。而李嘉欣就貼出和老公二人的合照，在情人節向另一半示愛。
古巨基曬一家三口合照
古巨基情人節貼出一家三口的褶邊，只見三人的笑容一模一樣，古巨基亦表示「三口子一致的笑容，無價！這個笑容，給我無窮無盡的力量。」亦向老婆表示「2月14 情人節快樂❤️能有妳和Kuson真好」、「#第2個三人情人節#如果這一生只要找得到誰陪我每餐青菜淡飯有哪關闖不過」，好sweet！
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李嘉欣曬與許晉亨甜蜜合照放閃
李嘉欣則貼出和老公的合照，只見李嘉欣離望向鏡頭，老公許晉亨深情望向她，只看相片都覺得恩愛！
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黎姿曬老公送的鮮花放閃
黎姿就貼出個人照和老公送的鮮花，表示「There is only one happiness in life；To love& be loved,cheers」 ， 並感謝老公送的牡丹。
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