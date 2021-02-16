放寬限聚令 │2月19日重開康樂設施 睇清圖書館運動場開放細節

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-16 20:39

康樂及文化事務署（康文署）二月十六日宣布，因應冠狀病毒病的最新情況，更多康樂和文化場地將於二月十九日（星期五）重新開放。新安排下，場地使用者在進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

2月19日起重開的康樂設施：

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公眾泳灘及游泳池繼續關閉

重開的康樂設施包括體育館、香港壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）、運動場（用作田徑活動）、棋枱、露天劇場（只供個人休憩活動使用）、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、繩網陣、交通安全城、水上活動中心、足球場、曲棍球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場等。

部分康樂設施亦將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室、貝澳營地。

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重開的圖書館

由二月十九日起，香港中央圖書館、六間主要圖書館及31間分區圖書館將會局部重開。開放設施包括成人、青少年及兒童圖書館。公共圖書館將實施特別開放時間爲星期一至六下午一時至八時，星期日及公眾假期上午九時至下午五時，以及限制館內人數。館內其餘設施將暫停開放。

公共圖書館的還書箱以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站將維持服務。公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。

詳情請參閱 www.hkpl.gov.hk/tc/index.html 。

重開的博物館設施

香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館由二月十九日起，將重新開放部分展覽設施。詳情請參閱三間場館的網頁。所有公眾節目、互動式展品及兒童設施將繼續暫停。重開的博物館每日實施特別開放時間由上午十時至下午五時（休館日除外），並限制館內人數。其他博物館將繼續暫停開放，包括香港電影資料館將繼續關閉以進行維修工程。

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