YouTube爆紅頻道對幼童充滿惡意　吞蠟筆、吃唇膏點閱數卻破百億

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-17 12:06

網絡上千奇百怪的資訊很多，日前大家熟知的「愛莎門（Elsa Gate）」事件，正是有心人士透過小朋友喜歡的Elsa、蜘蛛人、米奇等角色，製作出血腥與暴力的影片內容，戕害幼童身心發展。最近有網友警告「愛莎門」事件翻版再起，網絡上出現一系列頻道名為《DONA English》的影片，觀看數突然暴漲，且影片內容對未成年孩童「充滿惡意」。

《DONA English》YouTube頻道家長要提防！

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名為《DONA English》頻道上的影片，主要都是由兩位身穿鮮豔衣物的女生，以極度誇張的神情，試吃各種顏色鮮豔的食物，不認真看還會以為只是一般的「吃播」影片。但認真觀察會發現，影片內容製作上不僅巧妙的集結「鮮豔顏色」、「誇張神情」、「卡通人物」等小孩喜愛的元素，還專吃顏色相當鮮艷的垃圾食物，甚至用以假亂真的呈現手法，將外觀做成蠟筆、眼影盒、口紅等日常生活中幼童常見誤食的物品，前面刻意正常使用加強物品的真實性，下一秒就對著鏡頭大口吞下，讓人強烈懷疑背後充滿惡意目的。

根據網友指出，該頻道創立於2018年4月5日，直到2020年1月19日才發表第一支影片，隨即觀看數就快速突破500萬，目前該頻道影片總觀看數已經突破100億，平均每支影片也都有破千萬的點閱，高點閱也讓人懷疑背後是有集團操弄。儘管目前多支影片都收到網友超過25%的「dislike」，也湧入大批網友的負評，但目前該頻道的影片仍能正常觀看，不少網友警告「家長一定要注意小朋友平常看的影片內容」。

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