迪士尼樂園2.19重開　 明早10時開始預約　港人專享$688入園2次

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-17 14:18

香港迪士尼樂園宣布將於 2月 19 日重新開放，並於明日（18日）開放入園預約，樂園會繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。

香港迪士尼樂園宣布將於 2月 19 日重新開放，按政府最新安全衛生規例要求，所有賓於進入處所前須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記賓客的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。明日（18日）上午10時正開放預約，賓客進行網上入園預約時，亦須作出健康申報，樂園要求所有賓客須於香港迪士尼樂園入園預約網站預約登記時，填寫姓名及聯絡電話，並以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

香港迪士尼樂園宣布將於 2月 19 日重新開放。（黃寶瑩攝）

樂園重開後會繼續按政府及衛生部門的最新規例及指引，執行健康及安全措施如體溫檢測、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒。另外，樂園會繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。因應政府規例要求，樂園會實施人數管制。

+ 2 + 2 + 2

另外，迪士尼樂園亦推出香港居民專享「雙重慶祝」優惠，以港幣688元入園兩次，賓客可以在到訪樂園前 7 日內，預約登記入園，「奇妙處處通」會員可根據不同會籍級別優先在到訪前8或9 日內預約。

+ 6 + 6 + 6

相關文章：海洋公園2月18日重開 今午可上網預約 入園需掃瞄安心出行

按圖即睇海洋公園的防疫措施：

+ 17 + 17 + 17