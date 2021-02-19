記者實玩｜全港3大親子農莊　一口價任玩滑草滑梯、親親小動物

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-19 21:02

農曆新年假期尚有兩日，小朋友又要開學，親子農莊仍然是本地家長喜歡都帶小朋友前往的好去處之一。但全港大大小小的農莊約有30個，收費不一，遊玩設施各有不同。今次介紹3個好玩農莊，以一口價收費，除非額外付加項目需要食物成本自費外，場內設施均任玩，不但有空曠及大型玩樂設施給小朋友放電，又可以讓小朋友接觸動物及大自然，是遠離繁囂的好去處。 攝影：黃慧雯、許珞珩

老牌原始農莊-假日農場 必玩超長滑梯、橫水渡

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假日農場於1992年成立，被稱為香港的原始森林遊樂場，一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施及環保工作坊也十分受歡迎。除了山羊，場內還有龜、兔子、豬、牛等可愛動物。農場致力推動綠色文化，教育參觀人士認識自然生態，加強保護大自然的意識。

親親小動物-小白兔音樂農莊 必玩近距離親親小白兔子、小豬、小羊

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莊園佔地超過十萬平方呎，大草地超過五千呎，可體驗適合露營，場內有動物欣賞、親親小動物、摸一摸兔子軟綿綿的絨毛，更設有專業工作人員講解的爬蟲館、戶外遊樂設施，木製秋千、大草地、滑草板等，可以自攜食物，亦可BBQ。

$250任食任玩-禾田喜山 必玩真滑草 滑水 滑梯

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園主是三孩爸爸，每逢周六、日便由港島開車到沙頭角持續兩年，希望建造一個可讓大小朋友輕鬆的種植園地，最後加設了滑草場、養蜂場、燒烤場等，成為一個綜合型的種植遊樂園。雖然投資大，回報少，但園主希望良性循環，提供教育活動，讓住在石屎森林的小朋友可以接觸大自然，在綠帶景觀下盡情放空放電。