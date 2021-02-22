張敬軒外傭弄壞電飯煲要求買一個新　面對電器殺手專家教一招應對

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-22 19:20

運氣的重要性，相信每個有聘用外傭的家庭都深有體會。能請到一個廚藝正常、工作態度良好的外傭簡直可以開香檳慶祝，不少外傭更是「電器殺手」，令僱主大感頭痛。今日（22日）張敬軒在ig上傳了一張外傭弄壞電飯煲的對話截圖，張敬軒更笑言想不到電飯煲比自己更快「頂唔住」。

外傭使用電器的手法一直令不少媽媽感到困擾，想不到連歌手張敬軒都深有體會，平時外傭煮的早餐已充滿「驚喜」，包括：「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」及「白雪雪特選麵包」等，而為了讓張敬軒能繼續享用「凍冰冰的白粥」，外傭弄壞電飯煲後也希望能購買一個有煮粥功能的新電飯煲。

張敬軒在IG分享他每日的早餐：

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八成全新家品受損

除了張敬軒外，劉小姐亦是「電器殺手」的受害人，她曾聘用過女傭弄壞了兩個電磁爐、三把風扇，洗手盆、雪櫃等亦有不同程度的破壞、衫褲鞋襪經常跌落街或不翼而飛，家中柴米油鹽用量驚人。「入伙一年，九成九傢俬、電器是全新，8成損壞或需要維修，日用品用得非常快，8公斤米三星期食完，但平時只有我與女兒及她吃，而且一星期只煮兩、三晚，其他調味料消耗得極快。我由七月開始要求她記錄低所買的物品、日期.....但她應承我之後又沒做過，真是讓人無言。」

電器損壞扣工資會惡化問題

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，有些自鄉村的地方女傭較為粗手粗腳，故此清潔及使用電器時較為粗魯。「如果僱主覺得外傭還有可用之處，可以用軟方法與女傭溝通。菲律賓女傭要看性格，如果以扣工資的方法，通常菲律賓女傭都會黑面，有些甚至爭辯到底，變相惡化問題。當僱主發現電器或傢私經常遭到損壞時，一開始要表現到好心痛，之後與女傭一同參與安排修補及買新電器的過程，女傭在過程中會感受到僱主的感受及損失。」

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點圖即睇派利是比外傭建議: