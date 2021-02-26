奶奶、新抱「爭仔」日日家嘈屋閉？老公懂這樣做婆媳關係自能改善

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-26 12:00

「我跟你媽掉水裏要救誰？」想必這是對許多男性來說最苦惱，也最不想被問到的問題，在許多家庭中，婆媳不合是常見的問題。本文將剖析婆媳衝突的原因，以及家庭中，奶奶、新抱及同時身負老公和兒子兩種角色的男生，如何化解衝突的兩大解決之道。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

婆媳關係不理想有改善方法嗎？（按圖了解更多！）

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產生婆媳問題的原因

1. 情感競爭

婆媳之間，不管是為奪取男人的心，或是討奶奶的恩寵，中間都有競爭元素，好比說，新抱可能會和奶奶爭吵誰對兒子的影響更大，或是兒子更愛誰。此外，有的父母還會過分嚴苛地審視新抱，即使在兒子結婚後，仍持續質疑這樁婚姻的合適性，這樣卻可能會帶來無止盡的家庭衝突，最後導致離婚或親子疏離。

當然，也不是每個家庭都有婆媳問題，有的夫妻因為在婚後跟對方的長輩有更頻繁的互動，所以彼此之間能有更好的溝通空間，長輩既得到尊榮，新抱也在新的家庭中感覺被接納。通常健康的家庭關係都有個共同點，那就是隔代之間的感情非常緊密。

2. 男生小時候依賴媽媽

要理解媽媽對新抱的心理，就得談談兒子的小時候了，母親往往是孩子第一個接觸的人，隨着年紀增長，特別是在青春期時，兒子漸漸不再像以前那麼依賴媽媽了，並轉向學習和效法爸爸，換句話說，當男生愈長愈大，他會愈像爸爸，而不是媽媽。雖然兒子不再依附媽媽，但這不代表母子關係會變冷淡，這只是說明從前的男孩已經長大成男人了，這是件好事。

事實上，兒子與母親的分離是男人成熟的必然要素，因為他需要先重塑對「女人」的概念，才能步入一個健全的婚姻化家庭，夫妻要付出和奉獻，一味依賴着媽媽無疑只會讓婚姻關係陷入危機，畢竟家庭的職責是關乎兩個人的事，而不是媽媽。

3. 新抱讓奶奶覺得被取代

對媽媽來說，這樣的分離想必是難以接受的，根據美國癌症研究機構福瑞德．哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）臨床研究發現，媽媽的腦中確實存在着兒子的微嵌合（Microchimerism），指胎兒離開母體前所留下的一部份細胞，所謂母子情深並不無根據，媽媽掛念兒子的心一直都在。

所以，當媽媽感覺自己在兒子心中的地位被取代了，隨之而來的就是很深的被拒絕感，且可能會無意識地怪罪新抱，這通常於結婚當天才會真的意識到兒子的「離開」。另外，如果母親過去曾經歷其他男人的背叛或失職，她或許會把這些情緒一併導向對兒子婚姻的憤怒。從妻子的視角，當奶奶佔用太多丈夫的時間，她就會起嫉妒心，婆媳衝突容易一觸即發。

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婆媳問題的2大解決之道

1. 媽媽放手新抱尊重

論到處理婆媳衝突的關鍵人物，我們通常會把責任都推給婆婆和兒媳婦，斷定它就只是「婆」和「媳」的問題，但其實做為丈夫和兒子，也有相當的責任需要擔當。兒子結婚成家後，媽媽要記得放手，請尊重他們夫妻經營自己家庭的方式。此外，也不要為了奪回跟兒子的關係，在背後說新抱的壞話，更不要利用兒子的心理，刻意使用方法拉近彼此的距離。

另外，新抱也要記得，結婚也是兩個家庭的連結，即便得不到奶奶的認同，但為愛丈夫的緣故，你仍需要尊敬長輩，用愛包容奶奶及他的家人，甚至有些婆媳還能發展成像朋友一樣的關係，家庭關係更和睦。

2. 丈夫要讓妻子有安全感

做丈夫和兒子，請試着站在她的立場着想，主動傾聽想法，讓她覺得有安全感，只要能夠讓妻子相信你，其他關係上的問題也會自然迎刃而解了。丈夫最糟糕的示範就是不尊重妻子，甚至在遇到問題時，先去問媽媽的建議，進而製造不必要的誤會，較好的方案是你先和妻子商量，再一起去請教媽媽，這才是尊重妻子和媽媽的好男人典範。

提醒各位男性，千萬不要覺得不好意思開口，而總是在猜測對方的想法，不妨直接關心和詢問如何改善，相信都會讓她感覺被愛和開心。例如，當妻子跟你反映母親經常干涉她做家事，或對教養小孩的方式有意見，請你主動跟母親討論，並幫她們劃清界線，這才是正確的做法，畢竟將來和你在一起白頭偕老的是妻子，不是母親。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：家家有本難念的經 婆媳問題3原因與2大解決之道】