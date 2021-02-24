K11 MUSEA名潮食館6人中招　醫生教路帶小朋友外出食飯要咁做⋯

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-24 21:00

本港今日（24日）新增17宗確診，當中16人屬本地感染，1名確診者及5名初步確診者都曾經到過K11 MUSEA名潮食館用餐，衞生防護中心認為該食肆內有傳播出現，會要求食肆員工、食客強制檢測。隨着防疫措施放寬、恢復晚市堂食至10時，容許4人一桌，不少家庭也趁假日選擇外出用膳，但其實在過程中也有感染風險。日本節目針對堂食情況做了一個簡單的小實驗，發現短短30分鐘，和帶菌者在同一餐廳的食客手部及臉上都已中招，而周圍環境也沾有病毒。

按圖即睇實測30分鐘自助餐人人皆中招

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日本《NHK》在節目中進行了一項實驗，找來10個人模擬自助餐情況，分別坐四張枱，並找了其中一位參加者扮演新冠肺炎患者，在他雙手塗上實驗試劑，以模擬新冠病毒傳播情況。結果發現30分鐘後，多名參加者手部有病毒，現場環境如門柄、餐具、茶壺也全部中招，更有三名參加者臉上帶有病菌。

實際情況或更嚴重

上述的實驗只是模擬與一名手部帶有新冠病毒食客同場的情況，眾所周知飛沬才是最主要的傳播途徑，日本節目《教えてもらう前と後》模疑堂食時飛沫擴散的情況，結果發現，一分鐘的交談已可污染環境至嚴重水平，如對坐的食客是帶菌者，一個咳嗽足已令你整個上半身都沾染病毒，節目建議食客之間以「Z」型住開，保持距離減低風險，但在寸金尺土的香港下，可行性不大。

自助餐盡量限制小朋友來回次數

兒科專科醫生陳欣永建議，家長和小朋友外出進食時，脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手。特別是計劃享用自助餐的家長，應按情況陪同小朋友拿取食物。「自助餐出去排隊攞食物要戴上口罩，盡量限制小朋友出去來回攞食物的次數。另外，家長要留意食物區人數的情況，如果太多人聚集就叫佢等少人啲再出去攞。」

陳醫生補充：「食飯的枱同枱之間都要隔得闊啲，盡量減少啲互動同交流，以防大家容易接觸到飛沫。」

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外出用餐時，醫生建議：