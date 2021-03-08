Bob攜3個女兒捐出部分利是錢助患癌前同事陳積榮：畀一份希望

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-08 13:40

林盛斌（Bob）和太太Pearl育有3女1子，夫婦二人平日教子女有方，原來還充滿善心。Bob早前得知前藝員陳積榮（Jeff）患上肺癌，為治療費而愁苦，於是攜3個女兒捐出收到的部分利是錢，希望幫助Jeff度過難關。他又在社交平台呼籲大家分享和鼓勵，給Jeff一份希望。

Bob坦言和陳積榮不太認識，但仍然和女兒們決定捐出部分利是，為他高昂的醫療費伸出援手。他又在社交網站貼出轉帳證明，表示希望這點心意可以減輕Jess在醫療經費同生活上的負擔，亦希望當作他們在他抗癌路上的小小支持。

Bob亦寄語Jeff：「你真係好叻，好勇敢，好堅強，我好希望你可以打贏呢場仗，我哋一家人都衷心祝福你。」並在帖文呼籲網民分享和鼓勵，又附上轉帳的資料，給Jeff多一份希望。

很多網民都紛紛嚮應呼籲，在留言貼上轉帳紀錄，希望為Jeff打打氣。

Bob：終有一日住呢啲

Bob是出名愛錫家人，現時和太太及4個子女住在3000尺大屋，每個仔女都有獨立的學習間，用作放置教材、做功課等，此外更有玩樂室，主人房大到可以讓仔女翻筋斗、拱橋和跳舞。早前，他又在網上貼出一間豪宅的花園照，揚言「向未來承諾：終有一日，住呢啲」，希望給家人更好的生活環境。

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