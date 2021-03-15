3月16日起外傭可優先接種新冠疫苗　一文睇清預約方法及接種地點

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-15 21:00

本港疫苗接種計劃展開後，至今近20萬港人接種，雖然目前已有6名港人接種「科興」疫苗後不幸身亡，惟港府今日(15日)仍宣布把疫苗接種計劃擴展至30歲或以上人士、16歲以上海外留學生及家庭傭工可優先接種，有關人士明早(16日)9時起可預約接種。

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明起外傭可優先打疫苗 19間打復必泰

本港不少家庭也會聘用外傭，在疫情下，有多宗確診個案涉及外傭群組，或外傭回家後傳染僱主的個案，因此疫苗計劃或可令僱主減少憂慮。政府宣佈明起會再多12間接種中心提供復必泰疫苗，合共19間打復必泰疫苗。而本月尾亦再有2間接種中心開放，1間負責接種科興疫苗，1間接種復必泰疫苗。

帶備三樣文件預約即可

政府於全港十八區設立社區疫苗接種中心，為公眾提供疫苗接種服務。每間疫苗接種中心只接種一款疫苗。合資格人士可透過24小時網上預約系統，揀選接種的疫苗，並預約接種第一劑和第二劑疫苗的時間和地點。家庭傭工接種當日需帶備身分證明文件、優先接種組別證明（如適用；包括：僱員證、委任證、政府部門或其合約承辦商發出的身份證明信件、牌照、僱主信）以及預約確認短訊或確認登記影印本。

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