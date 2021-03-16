九龍塘官小再增兩學生初步確診　累計三名確診納入強制檢測名單

撰文： 李紫銘 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-16 13:51

自農曆新年假後，各校開始安排全面復課或三分一學生回校面授近一個月時間，多校因出現確診個案而需再次暫停面授，九龍塘官立小學便是其中一例。該校於3月14日公布一名12歲小六學生確診新冠肺炎，學校亦馬上發出通告，將進行全面和徹底消毒，並由3月15日起至3月30日，一至六年級轉為實時視像課堂。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月15日）：

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九龍塘官立小學再多兩名學生初步確診

九龍塘官立小學於3月15日發給家長的通告

九龍塘官立小學首位確診小六學生在3月5日最後上課，11日發病，並在12日驗出對新冠肺炎病毒呈陽性。而學校在（15日）獲衞生防護中心通知，校內再多一名小五、一名小六學生初步確診。據知該小五學生為校內首名確診學生的妹妹，而另一位小六學生則未知是否與首名確診學生同班，學校原定在3月中進行六年級最後一次呈分試，受事件影響相信考試需要延期。

衞生防護中心早前已把九龍塘官立小學納入強制檢測名單之中，校方早前更在校網發出通告指「強制檢測限期延至3月17日」，未知是否與新增個案有關，記者就此事聯絡校方，至截稿前仍未獲回覆。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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