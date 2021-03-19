春分24節氣｜中醫媽媽教煲湯茶袪濕　有一件事不宜長做會耗損肝血

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-19 20:30

踏入農曆二月，又來到24節氣中非常潮濕的「春分」時節，春分是陰陽平衡，即日夜平分的時節。香港天文台預測春分氣溫達27度，相對濕度更達100%，但隨後又降溫至17度。中醫媽媽謝嘉雯表示一星期溫差相差10度，而令人疲憊，久座不動更會脾臟受損，建議可製作2款湯茶及進行2個親子活動，踢走「春困」，健脾強肌。

謝嘉雯中醫表示「春分」氣溫達27度，相對濕度更達100%，但隨即又降溫至17度，在一星期溫差相差10度的情況下而令人疲憊，她說:「潮濕降溫時，若體內陽氣不足，加上外濕之邪侵襲肌表，便容易表現疲憊，陽氣一時難以升發，呵欠連連等『春困』症狀。」

點圖即睇春分應注意之宜忌:

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愈坐愈累 身更重

由於春日濕氣重，令人沒精打采，時時欲睡不欲動。謝醫師說：「疫情期間，小朋友長時間在家上網課， 也易因而『久坐傷肉』。因脾主肌肉，如果久坐不動，容易令脾臟受損，肌肉變得鬆弛，加上春天的外濕侵襲肌表經絡，身體亦易感到沉重，懶於活動。」

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除了多運動助排除壓力和疏解鬱悶情緒外，謝醫生表示上課春眠更是大忌，她說:「除了潮濕環境令人睏倦， 長期伏案工作或網課， 也很易令眼睛倦怠難以張開， 如果大人小朋友整天『久視』電腦工作或進行網課，不但容易加深近視，還會令雙眼疲勞， 反過來耗損肝血， 兩眼出現乾澀或視物模糊症狀，亦容易令大腦血液循環變差，使工作學習效能下降。」

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點圖即食療對策:

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點圖即睇一周袪濕湯水：

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另一誤區，補品其實無法提高孩子的免疫力，反之可能會對身體造成各種禍害。

以下介紹四款健脾胃的食療：

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按圖即睇潮濕天氣身體常見之症狀：

按圖即睇中醫建議一週可飲一至兩次之湯水:

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按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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