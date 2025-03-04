正確金錢觀孩子該怎培養？別因「肯温習」給零用錢「一事」最重要

根據台灣集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，台灣12歲以下兒童人均庫存金額37萬元（台幣，下同），顯示父母親越來越重視小孩理財規劃，「理財教育」是下一代孩子需要的新教育，如何正確花錢、儲蓄、投資，是父母陪伴孩子一起學習的重要課題。



「動機很重要！」台灣親子理財教練豬力安強調，小孩幾歲開始接觸理財最適合其實沒有標準答案，一般建議大概在學齡前後，開始懂得基本算術時，就是一個好的開始時機。父母親可在生活中帶着孩子一起採買，孩子除吃喜歡的東西，也可了解價錢，慢慢建立具體數字感。

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從零用錢出發，與孩子談預算分配

最適合跟孩子一起談「錢」的方式，豬力安認為，透過固定發零用錢是很好的機制，他以自己兩個小孩為例，從幼兒園開始，每月固定發300元零用錢，並且給他們一本筆記本記帳，帳目正確才可領到下個月的零用錢。「記帳，是練習對自己負責的開始。」

拿到零用錢後，下一步要進行預算分配，豬力安會把孩子零用錢分成3個夾鏈袋或信封袋，代表不同帳戶用於不同規劃，分別是50%投資、40%消費、10%捐款。

豬力安表示，50%投資預算，並不是要孩子去買股票或基金，而是要求孩子購買「投資自己能力」的東西，例如：孩子喜歡棋藝，可運用預算報名課程；想當電競選手，儲值遊戲也可以。「透過討論，只要是對自己有幫助的投資理由，我就會答應。」豬力安強調，孩子想買甚麼，家長透過溝通討論一起陪伴參與，是理財教育的重要一環。

40%屬於消費帳戶，具體比例可依家庭狀況討論決定，不用特別干預孩子想買甚麼，反而可一定程度上試着讓他們犯錯，當買了玩一下就後悔、發現更便宜同款商品，都是很好的機會教育。當孩子想買的東西超出預算時，有可能出現想挪用其他帳戶的錢，這時家長需提醒孩子，分配預算強調「專款專用」原則，隨意挪用將失去學習預算分配初衷。

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超出預算，別把義務拿來賺取額外收入

如果真的想購買超出預算商品，可試着花點心思，讓孩子用其他方式「賺」額外獎金。「疫情期間小孩待在家，邀請一起錄Podcast、整理資料等方式提供獎金。」豬力安建議，如果是孩子本分的事情，如：做家事、唸書，儘量不要把它跟金錢做連結。

有些家長為督促孩子早睡就能拿零用錢，這樣不僅失去初衷，也會擔心孩子運用小聰明，當外在利益消失時，失去做本分的動力。豬力安建議孩子做好本分時，可運用「積點」獎勵。當孩子累積一定「點數」，可兑換一個擁抱、或者一份好吃晚餐等方式，更具鼓勵效果。

至於同儕間的理財習慣不同，家長該如何與孩子溝通，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/OlStP

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