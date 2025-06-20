6歲女童「空肚吃太多荔枝」不適！嚴重可致命　食量應為成人減半

炎炎夏日是荔枝盛產的季節，但享受甜美果實的同時，務必留意潛在的健康風險。近日中國福建一名6歲女童，因空腹吃下大量荔枝後，出現嗜睡、冒冷汗等低血糖症狀，被緊急送醫後確診為典型的「荔枝病」，亦即低血糖腦病或低血糖昏迷。醫生嚴肅提醒，這類症狀嚴重時恐危及性命。



空腹狂嗑釀危機：女童血糖值僅3mmol/L

綜合中國媒體報道，這名6歲女童放學回家後，因肚子餓趁長輩不注意，一口氣吃下10多顆荔枝。沒想到不久後便出現嗜睡、冒冷汗等不適狀況，嚇得家長立刻將她送往廈門市中心醫院。經檢查，女童的血糖值僅約3mmol/L，已符合低血糖標準，醫生初步診斷為「荔枝病」。

醫生解釋，「荔枝病」是指因食用過量荔枝，導致身體出現低血糖腦病和低血糖昏迷的症狀，嚴重者甚至可能死亡。荔枝雖然甜美，但其含糖量極高，且主要為果糖。人體食用荔枝後，會進行糖異生作用並分泌胰島素以中和攝入的糖分。然而，若胰島素分泌過多，就可能導致低血糖反應。

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農業部與醫生齊聲呼籲：適量食用，兒童更應減半

面對「荔枝病」的風險，醫生建議成人每天最多攝取15至20顆荔枝，孩童則應減半食用，且務必避免空腹食用。醫生也提醒，除了荔枝，對於血糖調節異常或胰島素敏感體質者，其他高糖分水果如西瓜、蘋果，甚至蜂蜜、白糖或含糖飲料，都可能引發類似的低血糖反應，需格外注意。

台灣《農業部》也在Facebook專頁提醒民眾，隨着6月荔枝產季高峰到來，市面上常見黑葉、糯米糍、玉荷包、桂味等多種風味獨特的荔枝品種。但荔枝屬於性熱水果，攝取過量可能導致口乾舌燥，甚至流鼻血等「上火」症狀。農業部呼籲民眾適量食用，一般成人每日攝取量不宜超過10顆，體質偏燥熱者更建議控制在5顆以內。

荔枝保存小撇步：鹽水浸泡助保鮮

對於荔枝的保存，《農業部》也分享小撇步：若需冷藏保存，可先以濕潤報紙包覆果實，或先將荔枝浸泡鹽水後再包上報紙，放入塑膠袋中冷藏，能有效延長其新鮮度與風味。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「1水果」千萬別吃太多！6歲女童狂嗑，嗜睡、冒冷汗急送醫，醫生警告：嚴重可能死亡】