海洋公園迪士尼樂園同推港人優惠　全家玩轉兩樂園人均5百多元

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最近疫情有所緩和，兩大主題樂園早前相繼重開，並推出港人限定門票優惠。日前海洋公園推出週一至週四香港人專享優惠，香港居民購票低至4折。而早前迪士尼亦繼推出$688港人「雙重慶祝」優惠後，再推出3人及4人團票優惠，門票有75折至7折。

海洋公園推出週一至週四香港人專享優惠，由即日起至5月15日，香港居民購買成人日間入場門票只需港幣$198，而小童日間入場門票更加低至港幣$99。非常抵玩！而周末亦有港人優惠，成人$320、小童$160，並分別贈送$100或$50園內消費券。

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香港迪士尼樂園繼港人「雙重慶祝」優惠，可以$688入園2次之外，日前再推出三人及四人的團票優惠，非常適合一家大細到樂園遊玩。團票折扣優惠由75折到7折不等，另外贈送卡通頭箍和爆谷等，還有園內的餐飲優惠，相信小朋友入園送到也會十分開心。

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