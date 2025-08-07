遊日期間兒子誤塞LEGO入鼻　求醫過程驚險　爸爸當醫生也曾感無助

LEGO是許多家庭親子共玩的經典好物，小顆粒激發創意、提升專注力，是爸媽一致好評的必備玩具。然而，正因孩子年紀小、好奇心旺盛，也可能因誤吸、誤塞引發危機。再好的玩具都需要爸媽的陪伴。台灣中醫師徐國峰就在Facebook專頁中分享，原本是一場為孩子慶生的家庭旅行，卻差點因一顆迷你LEGO積木改寫旅程停靠點。



日前，台灣中醫師徐國峰醫生在Facebook專頁上分享，他們一家赴日旅遊，4歲兒子在輕井澤酒店草坪與姐姐玩耍時，因不慎跌倒，將手中玩具誤塞入鼻孔，引發急性出血與鼻部腫脹！原以為只是小小插曲，最終卻驚動日本急診醫療體系，甚至讓這位見慣手術現場的醫生父親也陷入前所未有的焦慮。

罪魁禍首的LEGO積木（Facebook / @徐國峰醫師）

這則事件，不僅讓人看到一位醫生在面對孩子受傷時也會脆弱、手足無措。這一起旅途中意外的「LEGO卡鼻驚魂」，也提醒家長 —— 好玩具，也需要在適齡與安全中陪伴孩子探索世界。

積木誤入鼻腔，驚魂數小時父子飆車送醫

事件發生於輕井澤黃昏時分，四歲大的兒子手持剛入手的 LEGO 警車迷你人偶快樂奔跑。沒想到一個踉蹌跌倒，小小的積木頭燈零件竟直接「咻」地滑入右側鼻孔，導致大量鼻血與淚水直流。

起初徐醫師誤以為是孩子開玩笑，直到出現血絲鼻涕、持續噴嚏、說話困難，才驚覺事態嚴重。網絡搜尋後，他們嘗試「Mother’s Kiss」急救法 —— 對着孩子嘴巴吹氣，希望藉由氣壓將異物從另一鼻孔逼出，但連試三次皆失敗。時間一分一秒過去，兒子的哭聲讓現場陷入焦灼。

「請幫我兒子！」醫生爸爸的無助時刻

17:38分，徐醫生一家急奔輕井澤王子Outlet服務中心，透過翻譯機請求協助。日方人員立刻放下手邊事務，主動聯繫醫院、查詢可就診機構，但因當日為週五，當地診所多數已休診，最近的急診醫院竟位於鄰縣，車程需40分鐘。

「如果那顆小零件滑進氣管、引發窒息，我們根本來不及處理。」身為醫生的爸爸，此刻只剩一個念頭：把孩子安全送達醫院。

成功拔除 LEGO！日本醫生專業冷靜獲讚賞

19:48分，一家人終於抵達長野縣的國保淺間綜合病院（Municipal Kokuho Asama General Hospital）。雖評價僅2.5顆星，但急診現場乾淨如新、流程井然。經翻譯與書面說明後，兒子由耳鼻喉科醫生會診。年輕醫生以鼻鏡、照明器與細鑷進行異物取出，第一次未果、孩子哭聲震天，第二次僅十秒就成功夾出積木，黏膜受傷但未進一步惡化。

醫生爸爸感動地表示：「我從來沒有這麼感謝過別的醫生。這一次，我只是個脆弱的爸爸。」

手術完成後，爸爸向日方醫生自我介紹是專長「超微創脊椎針刀治療」的醫生，瞬間引發醫院實習醫生們熱烈提問。「日本老人脊椎問題嚴重，但從未聽過這項技術。」父子在驚魂過後，竟意外展開一場跨國醫學交流，甚至留下合照紀念。

徐國峰醫生為日本醫生點讚（Facebook / @徐國峰醫師）

LEGO小件危機不容小覷！若異物吸入代價高達十五萬

根據文獻統計，兒童因「鼻腔異物」前往急診的比例雖低，僅佔0.1%，但若積木滑入氣管，恐引發窒息、肺炎，甚至敗血症。美國曾有6歲男童將LEGO卡在鼻中長達三年，造成慢性鼻炎與長期鼻塞；也有家長分享在台灣急診遭遇醫生草率處理，導致鼻孔受傷、孩子身心俱疲。

美國若無保險，自費急診處理費用可高達新台幣60萬（約港幣15萬元）以上。相較之下，日本急診當晚費用為日幣27000元（約港幣1432元），堪稱「平價救命」。

即使是醫生，面對自己孩子有危機時仍會手足無措

最後，醫生爸爸懷抱着已安全的孩子，坐在異國急診的長椅上，看着那顆黏著鼻涕的 LEGO積木。他在心中默默想着 —— 人生最深的感動，不是風景如畫的輕井澤，而是驚慌之中，握住孩子小小手掌的那一刻。

「身為醫生，我見過太多生離死別；但作為爸爸，我仍然會為一塊卡在鼻孔的積木，手足無措。」

【爸媽請注意】給孩子LEGO，這些事一定要做

．建議年齡內使用大顆粒Duplo系列積木

．玩耍時避免邊跑邊玩，尤其在戶外或硬地

．不讓孩子邊揉鼻子邊玩積木

．隨身備妥基本急救知識與保險資訊

．旅遊前確認當地醫療資源、診所與急診資訊

依年齡挑選，安心玩LEGO

當孩子逐步成長，選對適齡的積木能幫助他們在遊戲中學習與發展。LEGO其實有專為學齡前兒童設計的LEGO® DUPLO® 系列，積木尺寸為標準LEGO的兩倍，不僅方便抓握、降低誤食風險，更能隨着年齡進階，安全地陪伴孩子探索世界。

從1.5歲起，孩子透過拼接大顆粒積木，開始練習手部肌肉與手眼協調；2歲時，進入角色扮演的黃金期，創造屬於自己的小小故事；3歲以後，可挑戰更進階的結構與裝飾主題，像是交通工具、動物、超級英雄等，啟發創造力與自我表達；而到了 4 歲階段，若孩子對標準LEGO產生興趣，則可銜接「4+系列」產品，幫助他們從DUPLO平穩過渡到更精細的拼砌挑戰。讓爸媽在陪玩過程中，更安心、更有成就感。

這場意外雖然驚險，卻也成為一次深刻提醒：哪怕是一場歡笑不斷的遊戲時光，也需要大人的用心守護。讓我們在陪伴孩子玩樂的同時，也為他們的安全把關。

