乳酸菌飲料可增加腸道好菌？營養師：糖分過高可致5大健康問題

夏天人手一瓶飲料已是日常，但是比起手搖飲，購買乳酸菌飲料來給孩子們喝，好像比較健康一些，但是，確實是這樣嗎？其實真正的事實可能不是你想像的呢！



炎熱的夏天走在路上都快融化了，人手一瓶飲料幾乎是日常所見，但市售飲料當中有許多都含有咖啡因，例如：茶類、朱古力飲品等。現代家長獲得資訊的管道相當多元，比起上述飲品，家長們可能較為頃向購買乳酸菌飲料來給孩子們喝，想說含有益生菌可以可以促進腸道健康，好像比較健康一些，但是，確實是這樣嗎？可能不見得喔！

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造成腸道壞菌滋生，就是精製糖所造成

乳酸菌飲料當中確實添加了益生菌無誤，但許多廠商為了迎合孩子的口味，往往添加了許多精緻糖，或是添加香料、風味劑來調整味道，這時你得思考一下，孩子吃進去的，除了幫助健康的益生菌之外，是否還有多餘的負擔呢？

經過臨床研究發現，若飲食中有太多的精製糖會增加腸道壞菌，減少好菌，而腸道壞菌過多，更是會帶給身體過多的負面影響！

五大影響，當壞菌多過好菌

1. 影響免疫力的平衡

當壞菌過多，就容易造成腸道黏膜受損，腸道發炎的情形，這時免疫力就會受影響！其實，免疫力過高或過低都是不好現象，免疫力太低會容易生病感染，太高則會變成過敏，以幼兒常見的情形就是：出現皮膚炎、過敏性鼻炎等。

2. 腸胃不適

當壞菌大於好菌時會影響腸道健康，產生許多不適症狀，例如脹氣、消化不良、腸躁症、便秘或是腹瀉。

3. 通過腸腦軸養成嗜甜習慣

精製糖透過腸道菌來調控我們的思想，經由腸胃道與大腦中間的一條隱形軸線（腸腦軸 ) ，會對大腦釋放出「對甜食具有偏好」的訊息，讓人們產生對甜食的渴望，進而養成嗜甜的習性。

4. 影響情緒

腸道的菌相也關乎著孩子們的情緒健康，壞菌較多的話，孩子的情緒思想會較為負面、情緒低落或焦慮，反之，好菌較多，小朋友們會越樂觀、思想行為較為正面積極。

5. 影響代謝

腸道菌相不平衡壞菌多於好菌時，在成年人會有三高問題，孩童時期則是容易引發肥胖。

聰明的父母，要慎選要乳酸菌飲料！

在購買乳酸菌飲品時要懂得查看營養標示，建議可以購買「減糖」或是「無添加糖」的優酪乳或優格，買回來再自行加入適量的香蕉、蘋果、藍莓等水果一起打汁，不僅有天然的香氣與甜味，還有水果的營養，好處更是多多呢！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【營養師說健康】乳酸菌飲料，真的可以增加腸道好菌嗎？營養師揭露：壞菌過多，恐容易造成孩子焦慮不安】