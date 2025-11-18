聖誕運動營8大推介｜劍道/柔道/溜冰 11月30前可享早鳥優惠價

聖誕運動營2025｜趁著聖誕長假期，不妨讓子女運動營中鍛煉身體、學習新技能！現經01空間報名相關運動營更可享早鳥優惠。



聖誕運動營【1】香港馬灣公園挪亞方舟「冬日體驗營2025」

香港馬灣公園挪亞方舟「冬日體驗營2025」｜85折

香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂，為孩子們帶來滿滿探索精神的體驗營，讓一眾小朋友透過了解大自然環境、參與各式互動遊戲、進行科研實驗及運動競技。

冬日智趣繽Fun營（4-7歲 ）｜$2,210

日期：2025年12月28日至31日 (星期日至三)

時間：上午 9:30 至下午 3:30

海陸空全方位探索營（8-12歲）｜$2,210

日期：2025年12月20日至23日 (星期六至二)

時間：上午 9:30至下午3:30

- 獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票。

聖誕運動營【2】LOHAS Rink 康城溜冰場｜聖誕體驗課程｜93折起

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。

聖誕體驗課程 - 兩日班｜$1,000

日期: 27/12/2025 - 28/12/2025

時間: 15:00 - 16:00

12月套票：10張免費入場門票 + 1張買一送一門票｜$500

日期：2025年12月1日 - 2025年12月31日

聖誕運動營【3】FunKids Free To Run 2026｜7折起｜證書

元旦開跑迎接初日之出，搵緊2026元旦假期有咩適合一家大細去嘅好地方？FunKids為一眾小跑手們呈獻 - FunKids Free To Run 2026* 親子田徑比賽賽事，活動地點喺中心地帶銅鑼灣南華體育會舉行！除左小朋友鬥快跑徑項賽之外，仲有鬥遠嘅擲豆袋同立定跳遠田項比賽架！比各位小跑手一展身手。

賽前備戰班

日期：2025年12月14日（日）

時間： 下午14:45-15:45

比賽地點：南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場（跟比賽場地一樣）

田徑比賽｜$190

日期：2026年1月1日（四）

地點：南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場(田徑練習場地); 田項比賽於室外場地進行；徑項賽事於室外泰坦地進行。

預計比賽時間表：上午9時至下午2時 (2023- 2021年組別) 及 下午2時至5時(2020- 2017年組別)

01獨家報名優惠｜7折任選五項比賽

一項比賽9折 $190 x 0.9 = $171（計法如此類推）

三項比賽8折 $456

四項比賽75折 $570

五項比賽7折 $665

聖誕運動營【4】香港滾軸溜冰學校｜6折起

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

兒童滾軸溜冰體驗班$199起

單人票價79折: HK$199

雙人票價6折: HK$299

聖誕運動營【5】「和匠心傳」Wa! CraftLink 2025 | 劍道工作坊

劍道，稱劍術，是古代日本武士在戰鬥時所使用的「真正的武士刀」格鬥技。除了可以鍛鍊身心，找到專注的極致與節奏，更可穿上傳統護具手握竹製長劍，親身感受「合神」和「禮儀」的內涵與智慧。

【和匠心傳 Wa!CraftLink 2025】探索劍道精神：禮的起點與終點 劍道工作坊資料:

日期： 2025年12月31日

時間： 下午4:00 -5:00及 下午5:30-6:30 (僅此兩場)

地點： 中環鴨巴甸街元創坊地面廣場



11月30日前｜早鳥優惠

成人 HK$348｜12歲或以下 HK268

正價: HK$388 (成人) | HK$288 (12歲或以下)

聖誕運動營【6】「和匠心傳」Wa! CraftLink 2025 | 柔道演武與工作坊

柔道不僅是武術，更是一門修身養性的重要紀律，亦是日本活態文化遺產的重要組成。在這個充滿活力的環節中，岩井師範將與高段位指導者透過精彩的「演武」示範，展現柔道優雅技法與核心精神。

【和匠心傳 Wa!CraftLink 2025】岩井龍馬指導的柔道演武與工作坊資料：

日期： 2026年01月02日

時間： 下午5:00 - 6:00, 下午6:00 - 7:00及 晚上7:00 - 8:00

地點： 中環鴨巴甸街元創坊地面廣場

11月30日前｜早鳥優惠

成人 HK$520｜12歲或以下 HK290

正價: HK$580 (成人) | HK$320 (12歲或以下)