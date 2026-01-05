幼稚園入學｜即看幼稚園面試宜忌 同小朋友傾計會定為「通水」?

在幼稚園面試中，有甚麼是家長和小朋友適宜做，又有甚麼要需要避忌的呢？本文和大家一同探討幼稚園面試宜忌，讓小朋友輕鬆應對面試！



幼稚園面試宜忌-家長篇

宜：

1. 保持禮貌。

2. 在面試前應熟讀學校的背景，例如辦學理念、師資、環境等。

3. 家長應對孩子的生活習慣、喜惡有充分了解，讓校方從細節上觀察到親子關係緊密之餘，亦反映家長日常生活中對小朋友照顧的投入程度。

4. 放鬆合作，以真誠眼神與校方交流即可。

5. 正面回應小朋友的優缺點，誠實講出優缺點，甚至可以反思，說明如何改善。

忌：

1. 搶著為孩子答問題，或是催促孩子回答問題。

2. 當眾指責孩子。

3. 過度干預，或與孩子交談。不論談話方式小聲或大聲，都容易被老師視作「通水」，容易失分。

4. 呆坐做紙板人，有部分經歷是當老師在問媽媽問題時，爸爸都坐在一旁不作出任何反應，容易讓人覺得爸爸對家庭過於冷漠，對家庭參與度低。

5. 遲到。雖然遲到是意料之外的事情，但容易讓校方認為不被重視，家長準備不周。

6. 答案籠統，例如家長被問道小朋友日常的飲食時，爸爸則回答：「吃了不會敏感的食物。」籠統的答案有機會讓老師感覺粗疏，對小朋友的認知度低。

幼稚園面試宜忌-小朋友篇

宜

1. 基本禮貌，主動說對校長或老師問好。在收到小禮物時，要懂得向老師說：「謝謝」。

2. 保持笑容，以及坐姿挺直。

3. 衣著舒服合適，無需過於浮誇，儀容整齊潔淨即可。

4. 努力回答問題，盡管不會回答也可以先嘗試，不應急著放棄。

5. 服從老師指令。

忌

1. 不聽從指示，四處亂走，大吵大鬧等。

2. 搶小朋友的玩具，甚至出手打人。

3. 對提問沒有反應，或是四處張望，會顯得表現不集中。

4. 背誦公式化的答案，應讓孩子自然表現，勿過度催谷或操練技巧，讓小朋友以愉快心情應試。

給家長的提醒

1. 事前準備：事前視察學校

家長可嘗試於面試前一、兩個星期，抽空帶孩子到準備面試的學校一、兩次，讓孩子知道即將要到該校見老師，並用孩子平時喜愛的用詞形容這次見面，例如「和老師玩耍」、「認識新朋友仔」這類輕鬆的字眼。

2. 保持孩子心情愉快

孩子面試時情緒難以會有失場時候，家長可以先向孩子預告面試時或會面臨到甚麼，例如：「我們將會同其他小朋友一起玩耍、唱歌，和老師們聊聊天。」同時切勿在面試前要求孩子「做到最好」，以免為他們帶來競爭的錯誤教導，也會添加壓力。

3. 日常培養

良好的禮貌和習慣需要日常培養，而非面試前臨時教導。若孩子完全背誦面試班上學到的技巧，也會讓整個面試過程變得生硬及公式化，容易失去個人特色。

4. 展現積極家校合作

除了孩子們，家長或會有發揮得不好的時候，即使回答不完美，也可以展現學習和合作的態度。在面試前事先了解學校背景，展現積極家校合作。

應對小朋友發脾氣技巧

延伸閱讀：入學｜幼稚園面試6大常見題型 考驗孩子聽從、協調、認知能力

如果小朋友在等待面試的時候發脾氣、不聽指示，家長應適時介入處理。為免小朋友出現臨場發脾氣的情況，家長可以根據實際情況做出以下方法：

1. 提早到達面試場地，讓小朋友有足夠時間適應陌生環境。

2. 在面試前要有充足睡眠及適當飲食。

3. 多鼓勵、多讚賞，當小朋友不安時亦要適時安撫，讓小朋友有足夠的安全感。

4. 制止小朋友發脾氣行為，在指導的同時亦要顧及到小朋友的情緒，鼓勵孩子重新投入面試。

幼稚園面試只是人生中一個小小的經歷。對於性格較內向、怕生的孩子，家長們不必過度擔心他們因為不開口而表現不佳。因為面試同時會評估小朋友的聽從指令能力，這樣的能力也是面試的其一優勢。因此，家長應保持平常心，避免給孩子帶來不必要的壓力。