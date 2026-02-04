親子餐廳2026｜全港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

親子餐廳2026｜兒童餐｜全港20+必試親子餐廳，讓父母和孩子一起享受美好的假日時光！



親子餐廳2026【1】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜買一送一

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

入場券買一送一｜$138起

親子歡享三人餐飲套餐 | 78折｜$478

紙飛機親子餐廳

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：60637470



親子餐廳2026【2】大樹先生的家Mr. Tree

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

大樹先生的家Mr. Tree

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號

電話：31840033（荔枝角分店）／36190633（銅鑼灣分店）



親子餐廳2026【3】「Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale 」期間限定店

調皮可愛的 「Chip 'n' Dale」 換上新裝亮相 「Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale 」期間限定店。活動貫穿聖誕節至農曆新年，呈現雙節限定場景、30+ 款節日限定餐點與多款收藏紀念品及商品帶領粉絲走進 一段甜蜜又充滿儀式感的節慶旅程。從森林採果、烘焙甜點，到換上紅金賀年裝飾，這對「人氣拍檔」將陪伴粉絲歡度整個節慶季節。

日期: 2025 年 12 月 21 日 至 2026 年 2 月 19 日

地點: 旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place 31 4- 315 號



親子餐廳2026【4】熊小館 Cafe MED

小熊餐館精心打造懷舊風格，室內裝潢大多採用天然木材，配合古樸的窗花等細節。餐館內還設有兒童書籍，方便小朋友借閱，座位寬敞。

熊小館 Cafe MED

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期

電話：34212213



親子餐廳2026【5】壽司郎 X Chiikawa 主題店

香港壽司郎與日本人氣《Chiikawa》（吉伊卡哇）攜手合作，於全港分店推出一系列限量周邊精品，並將其中三間分店改裝成大型主題店。

壽司郎 X Chiikawa 主題店

黃大仙店：九龍黃大仙龍翔道110號豪苑3G/F翔盈里5號舖

銅鑼灣廣場2期店：香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期3樓3A號舖

天水圍 T Town店：新界天水圍天華路30號T Town South地下SG17號舖



親子餐廳2026【6】炑八韓烤親子餐廳

炑八韓烤親子餐廳是「炑八韓烤」旗下的首個親子餐廳，餐廳設有多種玩樂設施，如波波池、化妝桌、小型廚房和玩具車，讓孩子們在此盡情玩耍。

炑八韓烤親子餐廳

地址：九龍觀塘鴻圖道90號二樓

電話：23262220



親子餐廳2026【7】Subtle Island

Subtle Island的裝潢以沙灘和泳池為主題，餐廳內設有人造沙灘，小朋友無需前往真正的沙灘，也能在這裡玩沙，享受沙子的樂趣，留下美好的回憶。

Subtle Island

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：53481417



親子餐廳2026【8】為食恐龍‧恐龍先生 Yummy Dino‧Mr. Dino

為食恐龍‧恐龍先生為一間位於尖沙咀的恐龍主題餐廳，更設有餐廳仲有生日專屬佈置，於 正日生日（星期一至五）惠顧將會贈送「生日泡芙塔」！

為食恐龍‧恐龍先生

地點：尖沙咀厚福街8號H8 2樓

電話：64359313



親子餐廳2026【10】Cube O - Journey with Seajellies

Cube O - Journey with Seajellies是一家以水母為主題的餐廳，讓食客在享受美食的同時，彷彿置身於大海中，欣賞飄逸的水母。餐廳的環境優雅，為晚餐增添了獨特的氛圍。

Cube O

地址：荃灣楊屋道88號Plaza 88 8樓

電話：38977333



親子餐廳2026【11】智寶星親子餐廳 Whizbo Kid Cafe

智寶星親子餐廳 Whizbo Kid Cafe設有專為小朋友設計的遊樂場。餐廳內集結了波波池、夢幻化妝間、充氣滑梯、七彩繩網以及煮飯仔區域等設施。

智寶星親子餐廳 Whizbo Kid Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號舖

電話：26230396／98788001 (WhatsApp)



親子餐廳2026【12】森野薈

經過半年的搬遷，森野薈柴灣分店即將在2025年2月份開張，2月1號開放網上預約。 柴灣分店占地面積約8000尺，背靠柴灣公園，擁有美麗的山景庭院。室内裝修以日式古風爲主，還配有兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池，溫馨又富有創意。

森野薈

地址：柴灣利眾街富城工業大廈B座1樓B1

電話：59568969



親子餐廳2026【13】Jello & Mellow

Jello & Mellow餐廳空間寬敞，內部設有波波池、滑梯等多樣玩樂設施，餐廳既能滿足小朋友的味蕾，又能讓他們盡情玩樂，享受快樂的時光。

Jello & Mellow

地址：鰂魚涌英皇道1001號1001 King's Road 9樓

電話：51114895



親子餐廳2026【14】Q Time Café

Q Time Cafe內設有嬰兒床、哺乳室等設施，讓新手父母能夠安心用餐。此外，餐廳內還設有兒童遊樂場和小型圖書館，為孩子們提供了豐富的遊玩和學習空間。

資料圖片：Q Time Cafe 親子餐廳@ Facebook

Q Time Café

地址：鰂魚涌英皇道1001號12樓01室

電話：23833322／90926580（WhatsApp）



親子餐廳2026【15】One Small Step

位於合和商場6樓的「One Small Step」，是全港首家專為嬰幼兒設計的親子餐廳，帶你進入一個充滿夢幻色彩的北歐簡約世界！

One Small Step

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓612號舖

電話：69311731



親子餐廳2026【16】香港味千拉麺｜兒童餐｜附送禮物

「味千拉麵」店始創於1968年日本九州熊本縣，擁有九州「白湯之雄」美譽，惠顧味千拉麵的兒童餐即贈送玩具一份，今期有魔幻磁沙畫，既環保又方便！

親子餐廳2026【17】ちいかわ拉麵豚 香港店｜吉伊卡哇｜Chiikawa

「吉伊卡哇拉麵」香港店進駐旺角朗豪坊，無論是品嚐拉麵、或是抽取角色卡及購買周邊，都能夠一次過滿足你的願望！

ちいかわ拉麵豚

地點：旺角朗豪坊 L12 13號舖



親子餐廳2026【18】UCC Cafe｜兒童餐｜附送禮物

UCC Cafe提供各種麵食，烏冬麵，砂鍋菜，羊角麵包華夫餅乾和軟冰淇淋，現惠顧兒童餐的外賣自取，除了可以自選專屬餐盒，更會隨機附送一份驚喜小禮物。

親子餐廳2026【19】居食屋「和民」 ｜兒童餐｜附送禮物

「和民」近幾年新推出的兒童餐，以食一架卡通飛機造型盆盛載住， 隨餐同時附送精美小玩具，小朋友食得開心同時亦玩得開心！

居食屋「和民」

兒童餐牌為店鋪限定，請光臨以下分店惠顧：

荔枝角宇晴滙店、九龍灣淘大商場店、奧海城店、紅磡黃埔天地店、屯門時代廣場店



親子餐廳2026【20】Mr.O Restaurant ｜兒童餐｜DIY

Mr.O Restaurant為一間親子西餐廳，除了有提供兒童餐外，更能自行DIY Pizza、蛋糕等。聖誕節期間更可以和小朋友一同參與薑餅屋DIY活動！

Mr.O親子餐廳

地址：長沙灣廣場3樓301號鋪

電話：98618812



親子餐廳2026【21】 香港杉玉｜兒童餐

杉玉近年推出全新【杉玉兒童餐】商品包括7款料理及飲料1份，讓小朋友在日式餐廳中都能自由選擇想吃壽司或烏冬！