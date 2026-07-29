兒童中暑｜0至3歲死亡率高達8成　必看急救與預防貼士

炎夏高溫潮濕，孩子到公園、沙灘或參與戶外活動時，家長除了要做好防曬，亦要提防中暑。由於幼兒的體溫調節能力尚未成熟，體溫上升的速度是成人的2至4倍，當中0至3歲更屬於中暑的高危群組，死亡率可高達約30%至80%，家長絕不能掉以輕心。



為何小朋友易中暑？

人體會透過流汗及加快呼吸散熱，但當環境太熱、濕度高，汗水難以蒸發，身體便未能有效降溫。幼兒體型較小、體表面積相對較大，容易受外界溫度影響；加上體溫調節中樞與排汗功能仍在發展，較難及時散熱，體溫上升的速度更是成年人的2至4倍。

另外，幼兒未必能清楚表達口渴、頭暈或不舒服，加上他們好動，玩耍時容易忘記休息及喝水，家長因而要更主動觀察；如嬰兒被留在不通風的手推車、車廂或炎熱房間內，同樣有中暑風險。

0至3歲嬰幼兒屬高危 中暑死亡率高達8成

在酷熱悶熱的環境下，兒童的散熱機能容易下降，引發「熱傷害」。熱傷害進程快速，由輕至重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭，最嚴重便是中暑；0至3歲的嬰幼兒屬於中暑的極高危群組，熱傷害一旦達到中暑程度，死亡率可達到3至8成，家長絕對不能掉以輕心。

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兒童中暑症狀

認清兒童脫水、熱衰竭與中暑症狀

當水分流失時，身體初期會出現脫水徵兆；若情況惡化，便會演變成熱衰竭或中暑，兩者症狀有所不同，家長切勿混淆：

兒童初期熱傷害或脫水徵狀：

- 臉紅、口乾舌燥、嘴唇乾裂

- 異常口渴、煩躁哭鬧或精神變差

- 頭痛、頭暈、噁心、嘔吐或不願進食

- 明顯疲倦、活動力下降、動作變慢

- 尿量減少

- 心跳或呼吸加快、肌肉抽筋

兒童中暑處理

若孩子身體發熱，卻出現冒冷汗、手腳濕冷、面色蒼白、心跳急促、意識模糊等情況，可能已進入熱衰竭，應盡快求醫。

至於中暑屬最嚴重的熱傷害，孩子或會出現皮膚發紅、乾燙，體溫可升至約40度或以上，並伴隨昏睡、神志不清、抽搐甚至昏迷。即使量度體溫未見高燒，如孩子意識受影響，也應立即送院或致電999求助。

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兒童中暑急救步驟 忌用酒精及退燒藥

當察覺孩子出現上述熱傷害或中暑徵狀，家長應保持冷靜，並立即採取以下急救步驟：

1.轉移至陰涼通風處：

馬上停止所有活動，將孩子帶到陰涼、有冷氣或風扇的地方休息，避免人群圍住令空氣不流通

2.鬆開衣物及散熱：

解開或脫下孩子過多的衣物；可用溫涼的濕毛巾擦拭身體，或將冰袋、冰枕敷在後頸、腋下、背脊及關節等血管豐富處幫助降溫

3.適時補充水分：

如孩子神智清醒，可小口餵飲用水或含少許鹽分的電解質飲品。但若孩子意識不清或有嘔吐感，切勿強行灌水，以免引發吸入性肺炎

4.盡快送院求醫+避開錯誤降溫迷思：

不用酒精及退燒藥：中暑是因體溫調節中樞失常，而非病菌感染發炎，服用退燒藥並無幫助；使用酒精擦拭會令毛細孔因冷收縮，反而有礙身體散熱，造成二度傷害

不用冰水擦拭：冰水會導致皮膚血管收縮、血流受阻，同樣不利散熱

退熱貼功效不大：退熱貼主要是給發燒人士使用，在戶外應對中暑的效用不大

如孩子情況未見好轉或失去意識，必須立即報警送院救治。

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預防兒童中暑5招 勿待口渴才喝水

預防永遠勝於急救，家長帶孩子外出前宜先留意天氣及酷熱天氣警告，並按活動時間、地點和孩子年齡調整行程；外出時應做好以下預防措施：

避開最熱時段：避免在上午10時至下午2時陽光最猛烈的時段曝曬

穿着合適衣物：為小朋友穿上輕便、淺色、透氣及寬鬆的衣物，以便排汗並減少身體吸熱；亦可準備後備衫褲替換

做好防曬準備：外出可使用遮陽帽、太陽傘及合適的兒童防曬產品，並帶備飲用水、毛巾及便攜風扇

注意水分補充：定時為小朋友補充水分，不要等到口渴才喝水，並留意其排尿狀況及精神活力狀態

注意車內安全：天氣炎熱開車時要盡量開車內冷氣，且絕對不能將幼兒獨留在沒有運轉的車廂內

涼感噴霧非人人適合 2歲以下幼童忌用

夏天不少家長愛用涼感噴霧為小朋友極速消暑，但其實這類產品暗藏風險，並非適合所有人使用。

近年一到夏天，不少人都會隨身攜帶涼感噴霧降溫。但是，看似方便的涼感噴霧其實暗藏風險，亦不是所有人都適合使用。（PhotoAC）

涼感噴霧主要是透過薄荷醇刺激冷感受器，或利用酒精（乙醇）及壓縮氣體快速揮發，帶走皮膚表面熱量來達到降溫效果。然而，若在短時間內大量或頻繁噴灑，過度刺激會令皮膚溫度急速下降，有機會損害表層組織，引發紅腫、刺痛及接觸性皮膚炎，嚴重甚至會導致皮膚凍傷。

由於兒童的皮膚屏障及神經系統較為脆弱敏感，2歲以下幼童、孕婦及敏感肌膚人士應避免使用這類噴霧。

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