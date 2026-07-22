歐倩怡憶愛女曾因轉校而焦慮　見校服爆喊　附5大焦慮先兆

藝人歐倩怡（Cindy）與前夫郭晉安育有一對子女。近日，歐倩怡趁暑假帶同15歲細女郭以雅到北京旅行，齊齊暢遊故宮及環球影城，母女感情要好。其實女兒年幼時，曾經歷一段情緒困擾的低谷，因轉校適應問題而出現焦慮症狀，幸好在媽媽的悉心陪伴及專業協助下，最終成功走出陰霾。



買00年代數碼相機冧愛女

歐倩怡在社交平台分享與女兒同遊北京的合照。從照片可見，兩母女行程豐富，到訪故宮及環球影城等熱門景點玩樂。

歐倩怡在旅途中，成功為女兒尋覓到一部「00年代數碼相機」，其中一張照片見到女兒手持新相機與媽媽及朋友自拍，笑容燦爛。歐倩怡在貼文中寫道，「今個暑假，同阿女去咗北京玩，睇吓歷史古蹟，去吓環球影城」，字裏行間盡顯深厚母女情。

歐倩怡與女兒同遊北京。(IG@cindyauau)

曾因轉校壓力爆煲 見校服跪地爆喊

如今亭亭玉立、能與媽媽像朋友般開心出遊的女兒，原來曾受情緒問題困擾。歐倩怡早前在電視節目中透露，女兒在幼稚園階段由國際學校轉往傳統學校時，承受超乎想像的心理壓力。

她憶述，當時女兒身體頻繁出現肚痛、嘔吐等生理症狀，起初以為只是腸胃不適，後來經醫生診斷，才發現是心理壓力所致。情況最嚴重的一次，是女兒見到一件洗好熨直的校服，便誤以為要上學，嚇得當場崩潰大哭，甚至跪在地上抱著她的腿苦苦哀求不想返學。

這次令歐倩怡意識到女兒承受極大壓力，於是立刻尋求專業協助，並花大量時間陪伴，才慢慢幫女兒走出陰霾。

留意子女5大焦慮先兆 宜盡早求醫

年幼孩子未必懂得用言語表達自身困難，習慣將煩惱藏在心裏。家長如果發現子女出現以下先兆，就要特別留神：

- 經常發脾氣或情緒暴躁

- 身體不自覺繃緊、手震或心悸

- 睡眠質素變差甚至失眠

- 出現逃避行為，如極度抗拒上學

- 一到考試或測驗就經常表示肚痛、作嘔

如出現上述情況，家長應多加陪伴及了解，必要時盡快尋求專業人士的協助。