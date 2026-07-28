幼兒常識｜把握建構規則黃金期　2歲以上幼兒47個必學常識

育兒｜在孩子的成長過程中，2歲以上正是學習和建立規則的黃金時期。這時他們的語言和理解能力正在發展。通過日常的對話，我們可以慢慢地向孩子介紹基本的常識和規則，而不是要求他們立即掌握。這些常識包括安全、身體健康、生活習慣和禮儀等方面。父母不需急於讓孩子馬上完全理解，而是通過持續的引導來讓孩子慢慢學會。

本文作者：波波媽咪兒



幼兒常識｜安全常識

問：什麼顏色的路燈可以過馬路？

答：綠燈亮的時候可以過馬路。

問：過馬路時應該走哪裡？

答：應該走在人行道上的斑馬線。

問：如果陌生人給你吃的，你該怎麼做？

答：我會禮貌地拒絕說：「謝謝，我不吃。」

問：如果遇到壞人該怎麼辦？

答：我們應該大聲呼救，並立刻撥打110報警（註：香港為999）。

問：如果發現火災，應該怎麼做？

答：要大聲喊叫並立刻撥打119（註：香港為999）。

問：如果陌生人敲門，我們應該怎麼做？

答：我們不應開門，堅決不讓陌生人進來。

問：如果陌生人請求幫忙，我們該怎麼辦？

答：我們可以拒絕，並讓他/她去找大人幫忙。

問：上下樓梯時應該注意什麼？

答：應該靠邊走，並且不要推擠。

問：可以自己單獨坐電梯嗎？

答：不可以，要有大人陪著。

問：如果在公共場所找不到爸爸或媽媽，該怎麼辦？

答：我們應該找穿制服的工作人員幫忙。

問：家裡哪些東西可以用來滅火？

答：可以用水或滅火器來撲滅火源。

問：我們家住在哪裡？

答：我們住在××市的某某地址。

幼兒常識｜身體常識

問：一隻手有幾根手指頭？

答：每隻手有五根手指，共十根手指頭。

問：五官指的是哪幾個部位？

答：五官是指眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴和眉毛。

問：如何保護眼睛？

答：要少看電視，多吃蔬菜水果，並多到戶外活動，保護眼睛。

問：怎麼樣才能保護牙齒？

答：每天早晚刷牙，保持牙齒清潔，避免吃太多甜食。

問：為什麼會換牙齒？

答：因為乳牙會被恆牙取代，這樣我們可以吃更多不同的食物。

問：肚臍是什麼？

答：肚臍是當臍帶剪斷後留下的小記號。

問：為什麼肚子會發出咕咕聲？

答：這是因為肚子餓了，提醒我們該吃東西了。

問：私密部位是指哪裡？

答：私密部位是指被小背心和內褲遮住的部位。

問：便便是什麼？

答：便便是我們身體不需要的食物殘渣，排出來後會讓我們更輕鬆。

問：怎麼做才能防止病菌進入身體？

答：要戴口罩，並且經常洗手，保持衛生。

問：人體的正常體溫是多少度？

答：人體的正常體溫大約是36-37度左右。

幼兒常識｜生活常識

問：為什麼要收玩具？

答：這樣我們可以找到我們想玩的東西，也讓家裡看起來整潔。

問：為什麼要自己穿鞋子？

答：自己穿鞋子能幫助我們變得更獨立，也能練習獨立完成事情。

問：當我們吃飯時，應該怎麼做？

答：我們要坐好，不要亂跑，慢慢吃，這樣才不會噎到。

問：如果我們弄髒了衣服，應該怎麼辦？

答：我們要告訴爸爸媽媽，換上乾淨的衣服。

問：為什麼我們要整理房間？

答：這樣我們才能找得到東西，也讓我們的生活空間更舒適。

問：為什麼要幫爸爸媽媽做家事？

答：家事是全家人的事情，可以讓家裡變得更乾淨，還能讓爸爸媽媽更輕鬆。

問：為什麼我們要好好吃飯？

答：這樣可以讓我們長大，變得更強壯。

問：如果我們不小心打翻了食物，該怎麼辦？

答：我們應該告訴爸爸媽媽，然後一起清理。

問：為什麼要幫忙收拾餐具？

答：這樣可以讓餐桌變得乾淨，也可以幫助爸爸媽媽。

問：為什麼要有一個固定的作息時間？

答：固定的作息能讓我們更有規律，也能保持身體健康。

問：為什麼我們每天都要洗澡？

答：洗澡可以保持我們乾淨，讓我們更舒服。

問：為什麼不能亂丟垃圾？

答：亂丟垃圾會弄髒環境，也會讓我們的地球生病。

幼兒常識｜禮儀常識

問：見到爸爸媽媽的朋友，我們應該怎麼做？

答：我們應該主動打招呼，說「你好」。

問：如果有朋友或家人給我們東西，我們該怎麼辦？

答：我們要說「謝謝」，這樣表示我們很高興。

問：如果朋友或家人跟我們說話，我們應該怎麼做？

答：我們應該聽他說話，並且回應他。

問：如果有朋友或家人幫我們忙，我們該怎麼說？

答：我們要說「謝謝」，讓他知道我們很感激。

問：如果我們打擾到別人，該怎麼辦？

答：我們應該說“對不起”，然後安靜一點。

問：為什麼我們要等別人講完再說話？

答：這樣可以讓每個人都聽清楚對方的話，也顯得很有禮貌。

問：如果我們在公共場所，應該怎麼做？

答：我們應該保持安靜，避免打擾到別人。

問：為什麼要說「對不起」？

答：當我們做錯事時，說“對不起”可以讓別人知道我們願意改正。

問：如果我們覺得自己不高興，應該怎麼辦？

答：我們應該告訴爸爸媽媽，讓他們知道我們需要幫忙。

問：為什麼不能在餐桌上大聲喧嘩？

答：這樣會影響到別人，我們要保持小聲。

問：當別人分享玩具給我們時，我們應該怎麼做？

答：我們要說“謝謝”，並且一起玩。

問：如果看到別人跌倒了，我們應該怎麼做？

答：我們應該去幫忙，問他是否需要幫助。

透過日常的交流和耐心的引導，孩子能夠在成長的過程中逐步學會這些基本常識，並養成良好的習慣。這不僅有助於他們的安全和健康，也能為未來的社交和學習打下堅實的基礎。