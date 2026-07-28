幼兒常識｜把握建構規則黃金期 2歲以上幼兒47個必學常識
育兒｜在孩子的成長過程中，2歲以上正是學習和建立規則的黃金時期。這時他們的語言和理解能力正在發展。通過日常的對話，我們可以慢慢地向孩子介紹基本的常識和規則，而不是要求他們立即掌握。這些常識包括安全、身體健康、生活習慣和禮儀等方面。父母不需急於讓孩子馬上完全理解，而是通過持續的引導來讓孩子慢慢學會。
本文作者：波波媽咪兒
幼兒常識｜安全常識
問：什麼顏色的路燈可以過馬路？
答：綠燈亮的時候可以過馬路。
問：過馬路時應該走哪裡？
答：應該走在人行道上的斑馬線。
問：如果陌生人給你吃的，你該怎麼做？
答：我會禮貌地拒絕說：「謝謝，我不吃。」
問：如果遇到壞人該怎麼辦？
答：我們應該大聲呼救，並立刻撥打110報警（註：香港為999）。
問：如果發現火災，應該怎麼做？
答：要大聲喊叫並立刻撥打119（註：香港為999）。
問：如果陌生人敲門，我們應該怎麼做？
答：我們不應開門，堅決不讓陌生人進來。
問：如果陌生人請求幫忙，我們該怎麼辦？
答：我們可以拒絕，並讓他/她去找大人幫忙。
問：上下樓梯時應該注意什麼？
答：應該靠邊走，並且不要推擠。
問：可以自己單獨坐電梯嗎？
答：不可以，要有大人陪著。
問：如果在公共場所找不到爸爸或媽媽，該怎麼辦？
答：我們應該找穿制服的工作人員幫忙。
問：家裡哪些東西可以用來滅火？
答：可以用水或滅火器來撲滅火源。
問：我們家住在哪裡？
答：我們住在××市的某某地址。
幼兒常識｜身體常識
問：一隻手有幾根手指頭？
答：每隻手有五根手指，共十根手指頭。
問：五官指的是哪幾個部位？
答：五官是指眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴和眉毛。
問：如何保護眼睛？
答：要少看電視，多吃蔬菜水果，並多到戶外活動，保護眼睛。
問：怎麼樣才能保護牙齒？
答：每天早晚刷牙，保持牙齒清潔，避免吃太多甜食。
問：為什麼會換牙齒？
答：因為乳牙會被恆牙取代，這樣我們可以吃更多不同的食物。
問：肚臍是什麼？
答：肚臍是當臍帶剪斷後留下的小記號。
問：為什麼肚子會發出咕咕聲？
答：這是因為肚子餓了，提醒我們該吃東西了。
問：私密部位是指哪裡？
答：私密部位是指被小背心和內褲遮住的部位。
問：便便是什麼？
答：便便是我們身體不需要的食物殘渣，排出來後會讓我們更輕鬆。
問：怎麼做才能防止病菌進入身體？
答：要戴口罩，並且經常洗手，保持衛生。
問：人體的正常體溫是多少度？
答：人體的正常體溫大約是36-37度左右。
幼兒常識｜生活常識
問：為什麼要收玩具？
答：這樣我們可以找到我們想玩的東西，也讓家裡看起來整潔。
問：為什麼要自己穿鞋子？
答：自己穿鞋子能幫助我們變得更獨立，也能練習獨立完成事情。
問：當我們吃飯時，應該怎麼做？
答：我們要坐好，不要亂跑，慢慢吃，這樣才不會噎到。
問：如果我們弄髒了衣服，應該怎麼辦？
答：我們要告訴爸爸媽媽，換上乾淨的衣服。
問：為什麼我們要整理房間？
答：這樣我們才能找得到東西，也讓我們的生活空間更舒適。
問：為什麼要幫爸爸媽媽做家事？
答：家事是全家人的事情，可以讓家裡變得更乾淨，還能讓爸爸媽媽更輕鬆。
問：為什麼我們要好好吃飯？
答：這樣可以讓我們長大，變得更強壯。
問：如果我們不小心打翻了食物，該怎麼辦？
答：我們應該告訴爸爸媽媽，然後一起清理。
問：為什麼要幫忙收拾餐具？
答：這樣可以讓餐桌變得乾淨，也可以幫助爸爸媽媽。
問：為什麼要有一個固定的作息時間？
答：固定的作息能讓我們更有規律，也能保持身體健康。
問：為什麼我們每天都要洗澡？
答：洗澡可以保持我們乾淨，讓我們更舒服。
問：為什麼不能亂丟垃圾？
答：亂丟垃圾會弄髒環境，也會讓我們的地球生病。
幼兒常識｜禮儀常識
問：見到爸爸媽媽的朋友，我們應該怎麼做？
答：我們應該主動打招呼，說「你好」。
問：如果有朋友或家人給我們東西，我們該怎麼辦？
答：我們要說「謝謝」，這樣表示我們很高興。
問：如果朋友或家人跟我們說話，我們應該怎麼做？
答：我們應該聽他說話，並且回應他。
問：如果有朋友或家人幫我們忙，我們該怎麼說？
答：我們要說「謝謝」，讓他知道我們很感激。
問：如果我們打擾到別人，該怎麼辦？
答：我們應該說“對不起”，然後安靜一點。
問：為什麼我們要等別人講完再說話？
答：這樣可以讓每個人都聽清楚對方的話，也顯得很有禮貌。
問：如果我們在公共場所，應該怎麼做？
答：我們應該保持安靜，避免打擾到別人。
問：為什麼要說「對不起」？
答：當我們做錯事時，說“對不起”可以讓別人知道我們願意改正。
問：如果我們覺得自己不高興，應該怎麼辦？
答：我們應該告訴爸爸媽媽，讓他們知道我們需要幫忙。
問：為什麼不能在餐桌上大聲喧嘩？
答：這樣會影響到別人，我們要保持小聲。
問：當別人分享玩具給我們時，我們應該怎麼做？
答：我們要說“謝謝”，並且一起玩。
問：如果看到別人跌倒了，我們應該怎麼做？
答：我們應該去幫忙，問他是否需要幫助。
透過日常的交流和耐心的引導，孩子能夠在成長的過程中逐步學會這些基本常識，並養成良好的習慣。這不僅有助於他們的安全和健康，也能為未來的社交和學習打下堅實的基礎。