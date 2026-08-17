迪士尼D23｜8大Disney新電影推薦《冰雪奇緣3》迎來首個女反派？

迪士尼兩年⼀度的 「D23 迪士尼全球粉絲大會」（D23: The Ultimate Disney Fan Event）剛於 8 月 14 至 16 日在加州舉行。活動上迪士尼、皮克斯、漫威與盧卡斯影業公布多項新消息，其中有多部動畫續集與全新真人版電影陣容，其中包括《冰雪奇緣3》、《動物方城市3》以及《魔髮奇緣》真人版等多部重量級電影。這次小編整合了D23發佈中適合親子觀看的電影消息，一起看看有沒有你的最愛！



D23親子推薦電影1｜《冰雪奇緣3》Frozen 3

迪士尼擬定《冰雪奇緣 3》將於2027 年 11 月 24 日上映。故事設定在《冰雪奇緣2》之後，安娜（Anna）與阿克（Kristoff）將正式步入禮堂，迎來一場盛大的皇家婚禮。而婚禮後不久便將面對《冰雪奇緣》系列首位女反派（Villainess），由冰晶碎片組成的披風令她一出場便展現出強大氣勢，讓我們一起期待新反派與Elsa激烈對戰的帥氣場面吧！

《冰雪奇緣3》官方圖（X@DisneyAnimation）

D23親子推薦電影2｜《魔髮奇緣》真人版 Live Action Tangled

《魔髮奇緣》真人版將預計於2028年3月31日上映，由21歲澳洲演員Teagan Croft飾演樂佩公主，而男主角費華特則由曾主演迪士尼頻道音樂劇《Zombies》的Milo Manheim擔任。今次選角公佈令網民感到非常驚喜，早前片場路透照一公開即引起關注，男女主角完美還原動畫夢幻氛圍，樂佩公主金色頭髮超吸晴，多個經典名場面實景重現，令人十分期待。

D23現場《魔髮奇緣》真人版預告（X@The Hollywood Handle）

D23親子推薦電影3｜《優獸大都會3》Zootopia 3

雖然《優獸大都會3》還沒有預計上映日期，但是官方已經宣佈進入製作階段。而影迷已經留意到官方釋出的主視覺圖中Zootopia 3 的「3」字下方出現顯眼的羽毛紋路，所以有不少網民推測今次故事焦點將圍繞鳥類動物，展開不一樣的冒險。

《優獸大都會 3》Logo（X@DisneyAnimation）

D23親子推薦電影4｜《扮嘢小魔星2》Lilo & Stitch 2

官方正式宣佈史迪仔真人版大電影《扮嘢小魔星2》定檔於2028年5月26日上映。 從釋出影片中可以看見今集經典粉紅色實驗品，亦是史迪仔的女朋友「Angel」將會正式登場，加倍可愛暴擊，令人非常心動。

D23現場《扮嘢小魔星2》預告（X@DisussingFilm）

D23親子推薦電影5｜《玩轉極樂園2》Coco 2

《玩轉極樂園》12年後迎來續集，擬定在2029年11月上映，目前仍在製作階段。日前官方釋出的照片中男主角米高因外型變化而引起熱議。上集12歲的小男孩已經成為青少年，無論身高、髮型或穿搭也變得不一樣，很多網民直呼沒有料到，大感驚喜。

《玩轉極樂園2》官方圖（X@Pixar）

D23親子推薦6｜《布萊伊大電影》The Bluey Movie

近年深得小朋友喜愛的澳洲動畫影集布萊伊將首度製作成電影《布萊伊大電影》並於2027年8月6日正式上映。電影一改影集畫風，由2D轉變為CG立體動畫，更為生動。電影講述了布萊伊和它的家人在一個充滿驚喜的一天裡發生巨變，透過充滿想像力的遊戲和溫馨感人的瞬間，展現了探索人生樂趣和挑戰的種種經歷。

《布萊伊大電影》預告（Youtube @Bluey-Official Channel）

D23親子推薦電影7｜《冰河世紀：沸點危機》 Ice Age: Boiling Point

《冰河世紀：沸點危機》 Ice Age: Boiling Point 預計於2027年2月5日上映。是系列作第一部非藍天工作室所製作的電影。講述了意外從猛烈噴發的火山口闖入恐龍橫行、熾熱的熔岩禁域，展開拯救失落世界的極限瘋狂冒險。

冰河世紀宣傳圖

D23親子推薦電影8｜《超人特工隊3》Incredibles 3

《超人特工隊3》Incredibles 3預計於2028年6月16日上映。電影將承接第二集結尾，已經恢復合法超能力者身份，劇情將圍繞探討「非所有超級英雄都是好人」，而這次劇情重心將會放在三姐弟身上，特別是小傑的能力將變得更難以預測。

《超人特工隊3》官方概念圖（X @Pixar）

除了以上8部推薦電影，還有全新系列《Clay》、《Ghost market》和《Hexed》等動畫，預計於2026至2029年上映。

「D23」是甚麼？

「D23」是華特迪士尼公司於2009年創立的官方粉絲俱樂部。當中的「D」代表迪士尼（Disney），而「23」則代表華特·迪士尼在荷里活創辦公司的年份—1923年。