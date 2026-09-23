王君馨再宣佈再懷B｜望兩女成好姊妹 附第一胎坐月餵奶經歷

王君馨（Grace）於2016年與銀行家老公Daniel結婚，並於去年5月誕下女兒Audrey。而在4天前在社交平台上宣佈再懷B女，這次性別派對更有Audrey同場，由Audrey手持 It's a girl 氣球，揭露即將有妹妹的陪伴。



王君馨網上宣佈再懷B女 Audrey同場揭露BB性別

王君馨網上宣佈再懷B女，這次性別派對更有Audrey同場，由Audrey手持 It's a girl 氣球，揭露即將有妹妹的陪伴。

網上分享第一胎與第二胎的分別 直指「果份攰係解釋唔到」

她指懷第一胎的時候，也有me time時間，例如休息、看聖經、自製健康食物等等。但懷第二胎時，發現「果份攰係解釋唔到」，直指Audrey體力旺盛，跑跳少不免，更會到處爬然後再跳下來，就此她照護女兒的心力都頗大。

當Audrey不舒服或鬧情緒時，需要抱起她來安撫。但礙於懷孕中，不能借助肚、腰的力，雙手抱起5分鐘已經感到手痺。

IG@gwgurlie86

回顧：首胎坦言母乳餵哺最艱難

Grace直言最大挑戰是餵母乳，坦言在懷孕期間並不知道需要事前為上奶做好準備，當時也抱著有母乳就餵，沒有的話就餵奶粉的心態。

她回憶，產後留院時仍未上奶，直到第四日回家後突然漲奶，胸部又硬又痛，卻怎樣也擠不出母乳。她當時非常焦急，只好不斷上網找資料做功課，最終才學會用hand express的手法，人手擠出幾滴母乳。

起初只有幾滴母乳。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

翌日她用奶泵努力泵了一整天，卻只有15ml母乳，而當時囡囡Audrey每餐已經要飲60ml，每天需要飲七到八餐，令Grace感到極大壓力，既挫敗又內疚。幸好有不少媽媽安慰她，指那是初乳，即使份量不多也豐有營養，不需過份自責。之後Grace慢慢儲夠一餐的份量，她笑說那餐簡直是「米芝蓮三星」的珍品。

後來Grace請了催乳師協助，再配合自己的調整，目前已能做到一半母乳一半奶粉。她亦提到有飲用炒米茶、月子茶來幫助上奶，亦有助驅風驅寒，對坐月期間的調理有明顯幫助。