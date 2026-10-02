香港網球一哥黃澤林亞運衝金｜校長爸爸：信任比管教更重要

香港網球代表黃澤林（Coleman）今日在2026名古屋亞運網球男單賽事中，晉身金牌戰，而明日將會上演的男單決賽「坐銀望金」。黃澤林接受本報專訪時表示：「今場一啲都唔易，好開心捱過。」回顧香港網球一哥黃澤林父母育兒經，其父曾公開表示「放手哲學」，直言信任比管教更重要。



2026名古屋亞運網球男單賽事中，香港網球代表黃澤林（Coleman）晉身金牌戰，而明日將會上演的男單決賽「坐銀望金」。這名為香港創下佳績的港產球手，除了自身的努力與天賦外，原來背後父母育兒方針，更是令人值得反思。

很多港人認為「學業為先，興趣為後」，即使在追夢也應先完成學業且取得大學學位。而成為全職運動員，是要多大決心和堅持，才能負起這份名銜？

黃澤林改寫港網歷史 校長爸爸黃悅明談放手哲學

黃悅明直言，面對兒子讀書與全職運動員的抉擇時，心存糾結。評估兒子的興趣與決心過後，就決意全力支持他成為全職運動員。黃校長曾分享，由於居所位於港島區，而兒子8歲開始到體院受訓，每天幾乎晚上9點才回到家中休息。眼見兒子談及網球手舞足蹈，更承諾會安排運動、功課及溫習時間，於是決定放手讓兒子勇敢追夢。

Coleman不但沒有荒廢學業，更在2016年以12歲之齡破紀錄成為「南華主席盃」最年輕冠軍得主。其後，更在2022年透過「頂尖運動員入學計劃」，獲香港大學取錄入讀工商管理。黃校長認為，補充學業發展沒有時限，隨時都可以再參與，如果讀完書再打，就未必追得返。相信這種不被傳統思想綁死的想法，讓孩子在黃金歲月追夢，成為了黃澤林走向國際舞台的強勁後盾。

從排名起跌學會抗壓！黃澤林大談家人為強勁後盾

黃澤林曾在一場男單賽中，雖在外圍賽擊敗日本球手，惟次圈失利，不敵美國球手與正賽無緣，情緒亦因此大受打擊。而當時因為疫情關係，家人無法親身到場支持，他便傳訊息予父母宣洩情緒，幸得父母的安慰且調節情緒過來。

面對排名升跌，黃澤林父母反而更擔心兒子受訓的辛酸及心理狀態。不過，黃悅明曾表示，Coleman隨着年紀增長及海外經驗累積，心態成熟得很，有時候反而倒過來安慰他們。他指，有時候放手讓兒子承擔及面對起跌，反而讓他更清晰下一步應該怎樣做。