金管局收銀車2026｜10-12月各區時間表 回收硬幣零手續費轉現金

金管局收銀車10至12月時間表｜金管局自2014年10月推出「硬幣收集計劃」以來一直深受市民歡迎，透過收銀車走勻全港十八區，市民可以把家中積存的硬幣，兌換成現金或增值八達通，期間零手續費。金管局早前已公布收銀車最新時間表，本文為讀者整合 10 月至 12 月期間各區的服務時間、回收地點以及換幣須知。



零手續費回收硬幣 可兌換現金或增值電子錢包

市民可於開放時間內攜帶硬幣到場，毋須預約，即可免費將「神沙」點算並全數兌換為港幣紙幣。市民亦可選擇直接將款項增值至八達通卡或多種電子錢包，例如支付寶香港（AlipayHK）、八達通銀包（Octopus Wallet）、拍住賞（Tap & Go）及 WeChat Pay（微信支付），更可捐贈予車內的公益金捐款箱，全程不收取任何手續費。

收銀車（金管局官網）

收銀車注意事項 回收重量上限10公斤

收銀車僅接受特定年份或以後發行的港幣硬幣，包括：1982年或以後的$0.1、1975年或以後的$0.2、1977年或以後的$0.5、1978年或以後的$1、1975年或以後的$2、1980年或以後的$5，以及所有年份發行的$10。

若硬幣出現不可辨認、生鏽、染色、發霉或沾有雜物等情況，將不獲接受並會退還市民。

在回收上限方面，每人每次回收上限大約為 10 公斤硬幣。如攜帶總量超過上限，市民須帶同超出的硬幣下車重新排隊輪候。

+ 2

金管局收銀車10至12月時間表

兩輛收銀車開放時間為每日上午10時至晚上7時，於指定地點接受回收，部分日子暫停服務，建議前往前可先參考下文列出的各區詳細日程表及暫停服務日期：