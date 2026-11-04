學童近視成因多 輕視隨時有青光眼｜眼科醫生指預防比矯視更有效

香港兒童近視情況日益嚴重，數據顯示，六至八歲的小朋友當中，已有約三成需要佩戴眼鏡，近視率更高居全球榜首。其實小朋友越早患上近視，日後罹患各種眼疾的風險就越高。究竟家長可以如何把握黃金期，有效減慢子女近視加深的速度？學童視力講座於10月23日（星期五）圓滿舉行，由眼科專科邱健醫生主講，為家長講解學童近視問題及近視控制方法，解答有關近視成因、治療及日常護眼習慣等疑問！現場講座除了分享知識，更設問答環節，為家長解惑！



講座圍繞學童近視控制主題

把握視力發展黃金期：拆解如何控制學童近視

邱健眼科專科醫生主講「把握視力發展黃金期：拆解如何控制學童近視」講座，內容圍繞學童近視控制的相關主題，包括兒童近視日益普遍的趨勢、近視的成因及相關影響因素、高度近視帶來的風險、何時應尋求專業眼科檢查，以及近視控制的方法等。

家長在孩子的早期發現、生活習慣管理及治療決策中扮演著關鍵的角色，亦是應對兒童近視問題的主要決策者。因此，是次講座希望幫助家長更了解兒童近視問題及控制方法。

講座嘉賓介紹

眼科專科邱健醫生

邱醫生不僅專業精湛，更素來熱心社區服務與兒童眼睛健康。他現時擔任香港醫療輔助隊高級助理總監（醫療）、國際獅子總會303區護眼小組主席、睛彩慈善基金創會會員，同時亦是華英中學校友會會長及西九龍獅子會2026-2027會長。

學童視力講座精華回顧

講座的主題為「把握視力發展黃金期：拆解如何控制學童近視」，講座由淺而深剖析近視因由及箇中關係，邱醫生更指香港學童近視問題嚴峻。根據早前香港執業眼科視光師協會的調查報告，指學童遠視儲備不足，估算兩年後，有六成六的8歲學童會出現近視。

學童近視四大成因拆解：深近視恐引發青光眼與視網膜脫落致盲

邱醫生詳細講解近視的成因，包括遺傳、環境因素及條件、過度疲勞及營養不良等等。邱醫生更強調，如父母雙方均為高度近視，子女患近視的機率會高12倍，而子女在三年內發展為近視的機率也會高5倍。

邱醫生更指，近視亦會對小朋友的日常生活帶來影響，例如導致學習困難、減少參與運動及其他日常活動等。再者，邱醫生重申近視影響深遠，當近視越深，眼疾風險就會越高，有機會導致青光眼、白內障、黃斑點病變及視網膜脫落，最嚴重更可導致永久失明。

矯視手術無法減低眼疾風險

講座提及多個近視醫治方法，包括：矯正視力、角膜塑形、LASIK手術等，不過邱醫生提到，矯視手術無法減低眼疾風險。而激光矯視手術只能改善視力，無法縮短已拉長的眼球，因此眼球過長所帶來風險在手術後依然存在。儘早開始近視控制及治療，才是保護小朋友眼睛的根本方法。

低濃度阿托品能醫治近視？

低濃度阿托品 （0.01%， 0.05% or 0.125%）是一種藥物，可以放鬆眼睛的調節能力，從而減緩近視度數的增加速度。一些研究顯示，低濃度阿托品能夠減緩兒童近視的發展速度，但卻不能治愈近視。

因此，低濃度阿托品並不能完全治療近視，它只能夠延緩近視度數的增加速度，而且還存在一定的副作用風險。因此，低濃度阿托品應該在眼科專家的建議下使用。而在應用前，建議充分諮詢專業醫生的意見，並確保在有效控制劑量和設計合理的療程方案下應用，以免引發不良反應。

預防勝於矯視：把握學童視力黃金期必做的6大護眼法則

1. 保持適當的閱讀距離：建議兒童在看書、看電視、網絡等長時間使用視力的活動時，與物體的距離保持一定的距離，讓眼睛能夠放鬆和休息。醫生指，使用手機至少保持30cm距離、使用iPad等螢幕較大的裝置，至少保持40cm距離、而電影則保持50cm的距離。

2. 避免長時間用眼：建議兒童每30分鐘手機或電腦等用眼之後，需要休息5至10分鐘，可以抬頭看看遠處的物體，放鬆眼部肌肉。醫生更建議採用「20-20-20」方法，每觀看20分鐘便看遠20尺的地方至少20秒，有效預防近視。

3. 定期檢查眼睛：建議兒童每年至少檢查一次眼睛，以確定視力是否正常，並且發現眼睛問題及時治療。

4. 確保充足的室內和室外照明：良好的照明條件能減少眼睛的負擔，可以有效預防近視。

5. 適當的飲食習慣：保持均衡而健康飲食，特別是足夠的維生素A和D，可以改善眼睛健康，預防近視的發生。

6. 堅持每週戶外活動：建議每日2小時，一星期達14小時，因為戶外光線能刺激視網膜釋放多巴胺，阻止眼軸被拉長。