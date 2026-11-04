Netflix《新手上路》7大育兒崩潰瞬間引共鳴　乳腺炎入院BB哭被罵

Netflix新劇集《新手上路》引起許多新手媽媽共鳴！劇集講述陳意涵飾演的人氣直播主，原本沒有結婚生子的打算，怎料卻意外懷孕成為單親媽媽，生活從此出現翻天覆地的變化。劇集中不少育兒情節十分貼近現實，真實反映新手媽媽面對的各種困難。以下整理劇中7個引起新手媽媽共鳴的情節！



Netflix《新手上路》7大育兒崩潰瞬間

1. 上網自學掃風泵奶！無經驗照料新生BB手忙腳亂

初為人父母，許多育兒知識都要從頭學起，除了要學習照顧BB，亦要學習哺乳。劇中女主角張如意沒有泵奶經驗，只能一邊拿著手機觀看YouTube教學，一邊嘗試泵奶。由劉冠廷飾演的屋主阿力為了學習如何為BB掃風，亦上網搜尋教學影片，拿著生菜練習。

許多新手父母面對餵奶、掃風等從未接觸過的育兒工作，難免感到手忙腳亂，過程中可能遇到不少困難，很多時都要靠自己一步步摸索。

2. 泵出粉紅「士多啤梨奶」！乳頭受損能給BB喝嗎？

劇中如意擠出粉紅色的母乳，她因擔心BB沒有足夠營養，只能再混一點配方奶。相信新手媽媽如果見到母乳呈粉紅色，都會擔心能否給BB飲用。

其實母乳呈粉紅色可能是因為乳頭受損，令乳汁混入少量血液。粉紅色的母乳仍可以當餐飲用，但如果流血情況持續，應適時求醫。

（Netflix《新手上路》劇照）

3. 乳腺炎塞奶發高燒！媽媽抱病餵哺極無助

照顧初生BB已經不容易，如果媽媽同時感到身體不適，更是雙重考驗。如意在劇中患上乳腺炎，乳房疼痛之餘，更出現發燒症狀，最後到醫院求診。護士建議如意，如果有塞奶情況，第一步要先冷敷乳房。

很多媽媽感到不適，也要獨力照顧BB，難有足夠時間休息。乳腺炎更是不少哺乳媽媽都會遇到的問題，既要忍受痛楚，又要顧及BB的需要，實在不容易。

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（Netflix《新手上路》劇照）

4. 初生BB半夜醒！開車兜風哄睡道盡苦楚

劇中為了哄BB入睡，如意和阿力開車帶BB兜風，之後BB一直睡得很安穩。初生BB的睡眠時間不固定，萬一半夜不停哭鬧，怎樣哄都不肯入睡，父母一定非常頭痛，亦無法好好休息。不少人都試過在BB半夜哭鬧時，帶他們出門散步，為了哄睡甚麼方法都願意嘗試。

5. 育兒隊友搞失蹤！照顧責任全落在媽媽身上

育兒最重要就是有個好隊友。劇中阿力在沒有交代的情況下，就擅自留下BB出門。如意醒來後發現阿力丟下BB離開了，感到非常生氣。

照顧者的溝通及責任分配很重要。媽媽要長時間照顧BB，難得有機會睡覺或休息，如果另一名照顧者突然離開，不但打亂原本的安排，亦可能令媽媽感到無法放心休息。

（Netflix《新手上路》劇照）

6. 路人遇BB哭鬧斥「不會管」！鄰居投訴要脅報警

劇中鄰居多次上門責怪BB哭聲太過吵鬧，威脅要報警，令如意非常無奈，氣憤地表示沒有媽媽會想讓孩子一直哭，自己已經幾天沒睡覺沒吃飽，已經很累還要被威脅。

另外如意與阿力到餐廳吃飯時，期間BB突然大哭，引來其他食客不滿，更有人當面指責他們不懂照顧孩子、不會管就不要生。父母除了要照顧BB的需要，還要顧及其他人的反應，承受額外的情緒壓力。

7. 從職場菁英到全職媽媽 失去原有生活

除了身體上的疲累，身份轉變亦是新手媽媽需要面對的一大挑戰。如意原本是事業發展順利的人氣直播主，卻因為意外懷孕、生下女兒桃子，生活重心完全改變。後來她想回歸直播行業時，卻被說「身材變形了」、「生完孩子不適合」。

相信許多媽媽都經歷過，不得不放下自己的事業或理想，全心投入家庭、照顧孩子。最後在忙碌的育兒生活中，漸漸失去屬於自己的時間，甚至開始懷疑自己的價值。

（Netflix《新手上路》劇照）

陳意涵本身是兩孩之母 盼為新手父母打氣

飾演女主角的陳意涵在現實中育有兩名子女，對劇中的育兒情節並不陌生。她曾透露，最初對是否接拍《新手上路》感到很掙扎，但她希望透過這部作品，為新手媽媽和照顧者帶來力量。希望用歡樂的方式，告訴大家在育兒過程中不要給自己太大壓力，大家都在學習中，會越來越好的。