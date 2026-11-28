孩子說話「臭乳呆（咬字不清）」，不少家長認為長大自然會改善，但口齒不清原因不盡相同。台灣安南醫院復健科提醒，若孩子到了4歲左右仍有明顯發音不清、特定語音持續發錯，甚至影響他人理解，建議接受專業評估，了解語音發展情形。

4歲左右孩童若仍有明顯發音不清或特定語音持續發錯，應透過專業評估及早釐清原因。（安南醫院）

台灣安南醫院復健科葉珈瑄語言治療師表示，說話需要呼吸、發聲，以及牙齒、舌頭、嘴唇等構音器官相互協調，才能形成語音。若構音器官位置、氣流控制或舌頭動作協調出現問題，就可能影響發音正確性與清晰度。

葉珈瑄指出，構音異常原因大致可分為四類，包括非器質性、器質性、神經或肌肉控制問題，以及聽力損失。

1. 非器質性是構音器官沒有明顯結構異常卻發音不清

2. 器質性可能與舌繫帶、牙齒咬合或唇顎裂等構造問題有關

3. 神經或肌肉控制則可能造成動作協調問題

4. 聽力損失則可能因語音接收、辨識及聽覺回饋受限，影響語音學習



兒童語音能力會隨年齡、口腔動作協調及聽辨能力逐漸成熟，一般到了3歲半至4歲，說話清晰度會逐步提升，但每名孩子的發展速度及不同語音成熟時間仍有差異。台灣安南醫院復健科施毅孟語言治療師表示，若孩子4歲左右仍有較明顯口齒不清，可至設有語言治療師的醫療院所接受評估，再依個別狀況判斷是否需要治療。

若經評估需要接受構音治療，語言治療師會依孩子的錯誤音型及能力，透過視覺、聽覺等提示協助掌握正確發音。例如練習需要送氣的語音時，可利用衛生紙觀察氣流帶動紙張的變化，再循序從單音、字詞練習，到句子及日常對話。

施毅孟提醒，構音治療時間會因問題類型、程度及居家練習情況而異。家長可將治療師提供的技巧融入生活，透過耐心示範及適度鼓勵，協助孩子把學會的發音逐漸運用於自然對話。若對孩子發音有所疑慮，與其一味等待「長大自然會好」，更應透過專業評估及早釐清原因。

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