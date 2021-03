【復活節3套必睇電影】送你優先場戲票！見證大雄靜香結婚再感動

撰文: 開講Opentalk 最後更新日期: 2021-03-25 20:00

復活節將至,各位爸媽安排了什麼節目度過四天長假期呢? 以下精選了3套人氣動畫電影,趁着復活節假期,讓大人、小朋友一起跟多啦A夢、柯南展開一系列成長旅程吧! (圖片由電影公司提供)

1.《STAND BY ME 多啦A夢 2》

《STAND BY ME 多啦A夢 2》電影海報

這個復活節最矚目的電影要數《STAND BY ME 多啦A夢 2》,上一集《STAND BY ME 多啦A夢 3D》成為香港最高日本電影票房作品,劇情非常催淚感人,不知這套續集能否超越前作再創紀錄呢?

故事講述大雄坐「時光機」回到過去探望嫲嫲,為了實現嫲嫲心願,他和多啦A夢來到未來,為愛展開一段尋找希望和幸福的旅程。電影中更會出現漫畫從未有過的場景 —— 大雄和靜香結婚,相信多啦A夢迷一定很期待!

限時送禮😍:開講送出30張《STAND BY ME 多啦A夢 2》優先場門票,立即參加活動贏免費門票!

上映日期:2021年4月1日

點圖即看更多劇照:

2.《名偵探柯南:緋色的不在場證明》

《名偵探柯南:緋色的不在場證明》電影海報

《名偵探柯南:緋色的不在場證明》作為《名偵探柯南:緋色的彈丸》的總集篇,以全新收錄的柯南旁白、重新編輯的音效,帶大家進入疑團重重的世界。戲中除了徹底剖析赤井家族的神秘面紗,以及揭露眾多伏筆,更會附上「赤井秀一贈送給大家的留言」,各位推理迷爸媽不要錯過!

上映日期:2021年3月18日

點圖即看更多劇照:

3. 《魔龍王國》

《魔龍王國》電影海報

繼《魔雪奇緣2》、《優獸大都會》之後,相信不少爸爸媽媽都感受到迪士尼電影的魔力。《魔龍王國》中英勇女戰士雷雅為了尋找傳說中的魔龍,拯救瀕臨滅亡的王國,於是與同伴經歷一段段刺激又寶貴的成長冒險。故事峰迴路轉,加上可愛的配角,相信能討小朋友歡心。

上映日期:2021年3月13日

點圖即看更多劇照:

