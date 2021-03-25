【復活節3套必睇電影】送你優先場戲票！見證大雄靜香結婚再感動

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-03-25 20:00

復活節將至，各位爸媽安排了什麼節目度過四天長假期呢？ 以下精選了3套人氣動畫電影，趁着復活節假期，讓大人、小朋友一起跟多啦A夢、柯南展開一系列成長旅程吧！ (圖片由電影公司提供)

1.《STAND BY ME 多啦A夢 2》

《STAND BY ME 多啦A夢 2》電影海報

這個復活節最矚目的電影要數《STAND BY ME 多啦A夢 2》，上一集《STAND BY ME 多啦A夢 3D》成為香港最高日本電影票房作品，劇情非常催淚感人，不知這套續集能否超越前作再創紀錄呢？

故事講述大雄坐「時光機」回到過去探望嫲嫲，為了實現嫲嫲心願，他和多啦A夢來到未來，為愛展開一段尋找希望和幸福的旅程。電影中更會出現漫畫從未有過的場景 —— 大雄和靜香結婚，相信多啦A夢迷一定很期待！

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上映日期：2021年4月1日

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2.《名偵探柯南：緋色的不在場證明》

《名偵探柯南：緋色的不在場證明》電影海報

《名偵探柯南：緋色的不在場證明》作為《名偵探柯南：緋色的彈丸》的總集篇，以全新收錄的柯南旁白、重新編輯的音效，帶大家進入疑團重重的世界。戲中除了徹底剖析赤井家族的神秘面紗，以及揭露眾多伏筆，更會附上「赤井秀一贈送給大家的留言」，各位推理迷爸媽不要錯過！

上映日期：2021年3月18日

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3. 《魔龍王國》

《魔龍王國》電影海報

繼《魔雪奇緣2》、《優獸大都會》之後，相信不少爸爸媽媽都感受到迪士尼電影的魔力。《魔龍王國》中英勇女戰士雷雅為了尋找傳說中的魔龍，拯救瀕臨滅亡的王國，於是與同伴經歷一段段刺激又寶貴的成長冒險。故事峰迴路轉，加上可愛的配角，相信能討小朋友歡心。

上映日期：2021年3月13日

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