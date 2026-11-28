鑲嵌型唐氏綜合症是甚麼？現年 26 歲的 Ashley Zambelli 已是四孩之母，直至三年前懷上第三胎時，婦產科醫生發現異常再轉介遺傳學專家跟進，她才得知患有鑲嵌型唐氏綜合症。



兩胎產檢發現21號染色體 揭母為鑲嵌型唐氏綜合症患者

2019年，Ashley 首次懷孕卻不幸流產，當時醫院就妊娠組織進行基因檢測，已發現胎兒帶有第 21 號染色體三體症。於 2020 年底，她誕下患有唐氏綜合症的大女兒 Lillian，一年後再誕下健康的二女兒 Evelyn。當時，夫婦二人以為，接連兩次遇上染色體異常純屬機率巧合。

直至到2023年懷上第 3 胎時，產檢發現胎兒極可能患有唐氏綜合症。婦產科醫生察覺到異常，隨即轉介遺傳學專家跟進。經血液檢測無異常後，進一步透過口腔黏膜拭子基因檢測，證實這位外貌與常人無異的年輕母親患有低比例鑲嵌型唐氏綜合症。

求醫十多年屢遭誤診紅斑狼瘡 出現關節慣性脫臼、心悸

Ashley 自幼在學習上、體能表現均落後於同齡人。例如在求學期間，比他人花出數倍的時間才能掌握閱讀技巧，應付學業也較吃力，甚至從未在限時內完成考試題目，成績長期不及格。

直到 12 歲青春期後，身體結構問題陸續浮現。例如膝蓋骨無故脫臼、顳顎關節功能異常、全身肌肉張力偏低，以及出現長期心跳異常過快等症狀。求醫十多年屢誤診，被醫生懷疑遺傳了父親的系統性紅斑狼瘡，不過進行多項血液與免疫化驗均排除該病，病因亦從未解開。

甚麼是鑲嵌型唐氏綜合症？全身僅20%細胞異變 為何外觀與常人無異？

在 Ashley 的個案中，她全身最多僅有約 20% 的細胞帶有額外染色體，而 80% 的正常細胞發揮了代償作用，以致她外表無異，包括沒有出現眼距過寬、鼻樑扁平等典型外貌，僅是耳朵較小且位置略低。

不過，殘存的 20% 異常細胞依然影響神經認知處理速度、結締組織彈性（導致關節鬆弛脫臼）及自主神經心率調節；同時，若異常細胞分佈於卵巢生殖細胞系中，便會大幅提高孕育唐氏綜合症胎兒的機率。

唐氏綜合症類型 唐氏綜合症類型 佔整體病例比例 染色體異常機制 臨床表現與特徵 標準型（三染色體 21 型） 約 95% 精子或卵子形成時發生減數分裂不分離，受精卵一開始即帶 47 條染色體。 全身所有細胞均異常，具備典型面部及身體特徵，認知發展遲緩較明顯。 轉位型Translocation 約 3% 至 4% 染色體總數仍為 46 條，但多出的第 21 號染色體部分或全部附著於另一條染色體上。 部分個案源自父母平衡轉位基因遺傳，臨床表徵與標準型相近。 鑲嵌型Mosaicism 約 1% 至 2% 受精卵結合初期正常，但在胚胎早期有絲分裂（Mitosis）過程中發生不分離錯誤。 體內並存正常與異常細胞系；症狀嚴重度取決於異常細胞的比例與分佈器官。

確診後打破醫療體系的刻板偏見 個案更獲大學納入教材

臨床上，低比例鑲嵌型患者的確診率極低。由於外觀缺乏辨識度，許多患者終其一生未被診斷，僅被歸類為「輕度學習障礙」或「體質較弱」。

縱使 Ashley 確診低比例鑲嵌型唐氏綜合症患者，惟無異的外貌仍然被質疑並非患上「真正的」唐氏綜合症。為了增進公眾與醫療界對染色體疾病的認知，她於社交平台發布影片，記錄自己及同樣患病的女兒（大女兒與三女兒）在資訊處理速度上的共通點。

這些錄像更引起美國大學生物學教授的注意，並獲邀正式納入高等教育課堂，作為講解人類染色體鑲嵌現象與遺傳變異的教學教材。