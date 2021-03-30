必學日本媽媽親子穿搭技巧　平價H&M、Uniqlo、GU襯出簡約時尚感

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-30 13:42

今個周末就是復活節長假期！不少媽媽都會選擇和仔女去戶外郊遊，吸收新鮮空氣，親親大自然。媽媽們不妨和仔女穿上親子裝，拍攝美美的照片！所謂的親子裝並非只是穿著一式一樣的服飾，而是由款式及色調入手，今次為大家分享日本媽媽「親子裝」穿搭的方法，讓大家可以和仔女穿搭出時尚又好看的衣服。

「親子裝」並不代表穿上和仔女一模一樣的衣服，而是媽媽和仔女的衣服看起來相近，例如是同色系、同款式單品或同款元素的服飾，很多時候「親子裝」並不需要昂貴的衣服，反而單靠平價時裝店，例如H&M, Uniqlo, GU等，即可配搭出日系親子裝！

1.同色系

同色系親子裝是最簡單的搭配方法，媽媽和仔女只需要穿上同一個色系的衣服，或連身裙，就可以成為焦點！而且媽媽和小朋友可以分別將衣服的顏色交叉互換，例如媽媽穿上白色上衣藍色褲子，女兒則穿上藍色上衣及白色褲子，都是不錯的搭配方法！平價時裝店例如 Uniqlo 經常會有淨色的T shirt，最適合用作同色系搭配！

+ 25 + 25 + 25

2.同款式單品

另一個很受歡迎的親子裝配搭方法是和仔女穿上同款式單品，例如同款鞋子、褲子、君子等等，亦可以拿著同款式的手袋或背包。H&M, Uniqlo, GU等平價時裝亦經常同時推出同款男女裝及童裝，而不少運動品牌亦會推出童裝版波鞋，父母可以和孩子著上等款鞋子，低調地做親子裝。

+ 42 + 42 + 42

3.同款元素

除了以上兩款，父母亦可以和小朋友穿上有相同元素的衣服，例如波點、格仔、豹紋、牛仔等等，這樣就不用和小朋友完全穿上太過相近的衣服。

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀：全職媽媽因兒子一句話 重返職場出品營養湯包 令小朋友愛上菜湯