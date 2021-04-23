收納｜衣櫃早爆滿怎再承受換季衝擊？　即學4個步驟整理秋冬衣物

撰文： 女子學 最後更新日期： 2021-04-23 12:00

冬天的衣物又厚又重，每當換季要整理的時候總是痛不欲生，明明真正有在穿的沒幾件，卻佔滿整個衣櫃，許多衣服年復一年的堆了又堆，其實早就已經不再穿它。但只要跟隨以下4個步驟，定必從換季的惡夢中解放。

換季整理衣物，並不是將秋冬的款式塞進衣櫃便算的簡單（點圖閱讀）：

+ 12 + 12 + 12

衣物換季有方法，不僅要會收納，事前的分類、清洗、斷捨離都是不可缺少的步驟，只要用對方式就能讓衣櫃乾淨又清爽，換季不再是大麻煩。

1. 分類整理

將衣物進行分類是整理的第一步驟，可以用衣服類型分類，例如外套、毛衣、配件等，仔細思考哪些類型的衣服重複性太高，導致有些根本不常穿。抑或是以穿戴頻率分類，直接將衣物配件分為經常穿、不常穿，在進行類別區分時可以清楚知道衣物的總數，仔細審思這些衣服是不是都有必要留下，也可以隨著氣溫逐漸回升分批整理，降低換季時衣櫥整理的困難度。

2. 決定去留

將衣物進行簡單的分類後，最關鍵的就是決定這些衣物的去留，換季的時候就是衣物斷捨離最好的時間點，尺寸已經不合適的、衣服品質劣化的，如鬆弛、褪色、起毛球，又或是這季根本沒穿過幾次的，都是斷捨離的最佳人選，如果未來根本不會穿，又何必浪費空間去收納呢？千萬別讓「捨不得」造成衣櫥大爆炸。

3. 清洗與日曬

在將冬季的衣物、被子收進櫃子塵封之前，清洗和日曬是很重要的步驟，如果沒有重新清洗過，等於是把塵螨、濕氣、汙漬都一起收進櫥櫃中，下次冬天再拿出來時，不但滿滿的霉味，甚至會生出泛黃、斑點，毀了一件衣服。反之有仔細清洗、曬過太陽的衣物，一年後再拿出來仍然可保持亮麗如新。

4. 收納方式

收納方式可依照類型，如上衣、褲子、大衣等分箱收納，或是根據個人的喜好亦可，只要記住幾個原則，不管怎麼分類都一定要有系統，否則要找尋時不但不好找，全部倒出來又是一團亂。

另外，找到適合自己的收納方式很重要，因為每個人常穿的衣服類型都不同，有些衣物並不適合摺疊，那麼懸吊式或直立式收納就比較得宜；而有些人的衣櫃空間不大，則可以選購合適的收納箱，將過季的衣服通通放進去，讓衣櫃更清爽。

換季真的是眾人的夢魘，尤其是冬天的衣服厚重又佔空間，根本沒放幾件就讓衣櫃爆滿，然而收納其實一點也不困難，只要抓住幾項原則，讓物品擺放更有系統、並能有效的運用有限的空間，那就是最好的收納方式。

相關文章：衣櫃換季｜不想衣物半年後又黃又皺？入箱前先要做這一步…

+ 4 + 4 + 4

相關文章：洗衫技巧｜衣服有異味、沾染油漬怎處理？ 即睇22個實用洗衣貼士

+ 21 + 21 + 21

本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】