懷有次子也是拿老公的「倒進去」　人妻不滿多年沒性生活想離婚

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-23 12:23

一般人會認為男女結婚是2個人的事，其實是雙方家族的事，尤其是婚後生活性不性福，更會影響到當事人對未來共同生活的意願。有一位女網友表示自己已經結婚15年，也生了2個小孩，但是最近很想離婚，主因性生活全無外，更覺自己浪費很多青春在不對的人身上。

性生活不協調，長久對感情也會帶來影響：

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事主在「Dcard」貼文表示，自己一直都有工作，跟男友訂婚後就開始負擔男方家中的部分開銷，凡舉房貸、裝潢、生活費用等，都被要求支付一半，當時雖感覺被當分母使用，但也沒想要離婚。至於性生活方面也還順利，剛結婚的時候和老公也偶有甜蜜的時候，不過生完第一個小孩後就全變調，想愛愛的時候，老公總是百般推諉，不是要給小孩安全感要求跟小孩睡，就是在忙工作或是自己興趣，還說「台灣人都是這樣照顧小孩的，大家生完小孩都是以小孩為重，誰還有空管那種事」。

「第二個小孩的出生更是神奇」，事主表示「第二個小孩還是老公把自己的精液交給我倒進去裏面，沒想到這樣也能懷上」，事主感嘆自己每天忙工作、忙小孩、忙老公，10幾年就這樣過去。現在小孩都大了，有時想要跟老公愛愛，「他總是先東忙西忙，等到剩下最後20分鐘草草了事，要不然就是藉口一堆直接跳過」，有時事主還被老公罵「滿腦子只想那一件事，都沒有顧慮我的心情和感受」。

事情過後，事主覺得自己青春不再，沒有吸引力了，更覺失望又很難堪，自覺浪費很多青春在不對的人身上，就算離了婚之後可能也不會有機會再婚，但真的很難忍下去，很想離婚。

事主的帖文一出，網友們紛紛留言回應「辛苦了」、「如果離婚是種解脫那就去做吧，讓自己更有自信與魅力，相信一定有機會遇到適合妳的對象，加油」、「其實要不要離婚都給他看啦，妳不給他最真實的看法永遠都那樣，都15年了」，有網友說「我才一年就忍不了了，還常常吵架」，更有人表示「我從來沒遇過女生主動想要，常常會覺得這些老公身在福中不知福」。不過有網友對於第二個小孩的受孕法有意見「妳的第二胎，妳老公會不會太扯？倒進去欸」、「第二個太誇張了」。

根據台灣律師許淑清在聯晟法網以「夫妻間『做』與『不做』」為題發表的文章中指出，「夫妻間做與不做，所涉及的是民法第1001條，夫妻間有履行同居之義務。若一方無正當理由拒絕履行同居義務，他方得提起請求履行同居義務之訴。且夫妻之一方於同居之訴判決確定後，仍不履行同居義務，在此繼續狀態中，而又無不能同居之正當理由者，甚至會構成民法第1052條第１項第5款惡意遺棄的判決離婚事由。實務運作上即使沒有事先提起履行同居義務之訴，但只要夫妻間分居的時間夠長（至少一年以上），法院亦會以重大事由，難以維持婚姻而判准離婚。」

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