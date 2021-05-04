母親節2021｜刺激VR任飲任玩一小時　追加LEGOLAND獨家家庭優惠

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-04 18:00

對於媽媽來說，最好的母親節禮物一定是小朋友健康成長，年紀還小的仔女無法買禮物給你，卻可以陪你一起遊玩和探索樂園，共度親子時光，門票當然是爸爸是埋單啦！

超刺激VR、運動電競 挑戰反應及手腳協調

小朋友的精力無窮無盡，放假總要帶他們放放電，AME運動電競館是香港首個融合「運動」和「電競」的玩樂點，入面有多個刺激好玩的自家研發運動電競設施，例如賽馬、划艇、拳擊和滑雪等，配上相應器材，像真度極高，挑戰大人小朋友的體能耐力、反應速度和團體合作，屬刺激好玩的親子運動。立即報名👉🏻https://bit.ly/3b0ivj6

另一款推介的刺激活動就是VR，VAR LIVE HK在荔枝角D2 PLACE開業多時，提供2,800呎活動場地和多間主題遊戲室，門前時常吸引不少試玩，今次01空間推出優惠門票，VAR LIVE HK 60分鐘任飲任玩套票也只需$220，千萬不要錯過！立即報名👉🏻https://bit.ly/3thWylO

VAR LIVE HK採用自家設計遊戲。（VAR LIVE HK）

這間VR遊戲館自家設計遊戲和槍械，配合特製震動地台、風扇和音效，令場面更加逼真震撼，其中撃倒喪屍的「地鐵驚魂」和可以讓玩家對打的「頂尖對決」最受歡迎，想輕鬆一點，適合兒童參與的「趣味天地」便是最佳選擇，裡面包括「Baby Shark」、「野人戰爭」、「 維京人 」、「城市守護者」、「怪怪屋」趣味射擊遊戲和益智互動遊戲，畫面可愛而不失趣味。

經典遊戲引共鳴 LEGOLAND玩盡10個園區

LEGOLAND近期開幕，引起全城熱話！（許諾珩攝）

總有一些遊戲貫穿幾十年，讓不同年代的小朋友都為之瘋狂，例如LEGO和大富翁，最近LEGOLAND 香港樂高®探索中心登陸香港，佔地30,000平方呎的它設有10個不同的樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高®好朋友、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗等，小朋友可穿梭其中，發揮創意和鍛煉肌肉發展。

今次「01空間」提供LEGOLAND獨家優惠，只需$980便可購買4張家庭門票，即日起還送你$50 超市現金券或咖啡券，亦可於5月7日起選擇免費換領樂高®咖啡屋鬆餅，玩完嘆個有特色的下午茶。立即報名👉🏻https://bit.ly/3uccK9H

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