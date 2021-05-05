陳柏宇太太胎兒患愛德華氏症需終止懷孕　符曉薇：沒福氣看你出世

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-05 15:15

陳柏宇太太符曉薇今日在Instagram發長文，表示第三次懷孕，卻在產檢時發現囝囝患有罕見病「愛德華氏症」，最終決定忍痛終止懷孕。符曉薇心痛表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」、「在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。」 婦產科醫生靳嘉仁接受訪問時表示，「愛德華氏症」是種罕見的基因病，代表胎兒在胚胎發育時發生問題。6000名孕婦中才有1位出現異常，而在產檢的過程中可以檢查到這個病。

陳柏宇太太符曉薇早前懷第二胎，其後子宮大量出血，證實為宮外孕，需要切除左邊輸卵管保命。今日（5日)她在Instagram貼出長文，表示自己第三次懷孕，在10週5天的時候產檢卻被告知胎兒的頸皮厚，要驗血做T21。

「醫生解釋。你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏or 心臟問題。聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。」當時符曉薇跟丈夫商量如果胎兒是唐氏綜合症都會選擇生下孩子，「有能力照顧你和給你無限的愛。」但最後經過驗血，卻發現BB沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。

陳柏宇太太符曉薇今日在Instagram貼出長文，向網民坦白第三次懷孕卻驗出胎兒患罕見病，需終止懷孕。（符曉薇ig）

證實胎兒患愛德華氏症

當時醫生叫符曉薇下一步抽絨毛，「當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為什麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。在等待抽絨毛的幾天，每天我猶豫傻婆一樣，一直在網上看資料，看其他媽媽翻盤的資料，因為我還想保留一點點希望。原來也有很多像我這樣個案，但最後醫生照早期結構，和絨毛翻盤的資料。抽的日子到了，一路安慰自己，到見醫生的時候，醫生都說有可能抽錯的。」

符曉薇表示，「醫生的話對我非常有希望，不過這個希望維持不到1分鐘。醫生幫我照早期結構不到5秒，我就聽到「唔好意思」這四個字，你的BB是愛德華氏樣，這四個字每晚一直重複在我耳邊，心碎。醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，醫生建議不用抽絨毛。雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。所以我哋最後沒有抽。」最後符曉薇選擇人工流產，但在流產前選擇一家四口去影孕照留個紀念。

符曉薇選擇人工流產，但在流產前選擇一家四口去影孕照留個紀念。（符曉薇ig）

符曉薇：沒有勇氣去承受

最後符曉薇亦表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。」

她續指：「從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐abi。所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！最後也想跟陳爸爸說對不起，我知你不像我一樣，會和家人朋友分享我的感受，你是一個把自己的痛苦收埋的人，上次第一次和你傾談短短幾分鐘，講到我們和仔仔的緣份，你忍不住想喊，所以我們停止這個話題。我就好想跟你說聲對不起，因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠。」

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婦產科醫生靳嘉仁婦產科醫生靳嘉仁接受訪問時表示，「愛德華氏症」是種罕見的基因病，代表胎兒在胚胎發育時發生問題。按圖即睇更加多有關「愛德華氏症」的病症：

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其實這次已經是符曉薇第二次需要人工流產，去年8月，符曉薇拍片自爆懷有第二胎，但其後子宮大量出血，證實為宮外孕，需要切除左邊輸卵管保命。即睇邊三類人容易有宮外孕：

符曉薇去年8月拍片，自爆5月得知自己懷有第二胎，但其後一兩星期開始出血，腹部經常有痛。「去睇醫生照完話見到胎盤位厚咗應該無問題，自己都安心。之後繼續日日出血，個幾星期去覆診當日自己個肚痛得好嚴重，痛到以為自己盲腸炎，最終去咗醫院，一照之後醫生話我子宮大量出血。」其後醫生證實符曉薇是宮外孕，胎兒着床左邊輸卵管導致輸卵管爆裂，需要緊急入院做手術切除左邊輸卵管。

符曉薇拍片自爆宮外孕（Youtube截圖）

符曉薇：討厭別人催我生BB

和很多宮外孕的媽媽一樣，符曉薇坐小月期間不停胡思亂想，得知失去孩子感到失望及失落。「如果問我會唔會驚咗懷孕？係有嘅，因為有第一次比較大機會有第二次宮外孕，醫生話其實三個月後已經可以再試造人。身體上OK但心態上其實未準備好，聽到人哋叫我地快D有BB會覺得好討厭。」不過在一名兩次宮外孕嘅好友輔導下，符曉薇漸漸走出陰霾，並將此事分享，希望可以為同路人帶來支持。

有網民問到，為什麼符曉薇會這麼遲才知自己宮外孕，並問道：「早啲去產檢就可以避免爆輸卵管」，符曉薇就表示，因為疫情所以避免經常去睇醫生，於是就遲了去進行產檢，並提到不會煮飯的媽媽，為了自己日日買餸煮飯煲湯，表示「果然世上只有媽媽好」。

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輸卵管宮外孕成因多

婦科醫生靳嘉仁表示，輸卵管宮外孕成因很多，其中最常見的包括有：輸卵管曾經做過手術，例如盆腔發炎、曾經出現內膜異位、朱古力瘤做過手術，或曾經出現宮內感染及輸卵管感染。「普通人冇病冇痛但有輸卵管宮外孕，最常見都係盆腔發炎引起。不過亦都有好大部份係冇原因，單純係胎兒無法著床而出現宮外孕。」

靳嘉仁亦指出，即使因為宮外孕而要切除一邊輸卵管，亦未必會影響在次生育。「如果單純係冇原因地宮外孕，咁切除一邊輸卵管後，另一條輸卵管依然係健康嘅，咁對再次懷孕都唔會有大影響。」不過靳嘉仁就提醒，如果是因為輸卵管發炎導致宮外孕，切除單邊輸卵管則有機會影響再次懷孕，「如果係盆腔發炎，有機會兩條輸卵管都因此而受到破壞，咁嘅情況下切除單邊輸卵管，因為另一條輸卵管都已經被破壞，就會影響再次懷孕，甚至不育。」

即睇預防宮外孕的方法：