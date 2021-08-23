跟曱甴、塵蟎共居怎能接受！　認識9種家居常見昆蟲及驅除方法

當你在家悠閒追劇時，眼前突然出現一隻蟑螂，相信再也沒有比這更叫人害怕的事。事實上，地球上有近乎九成的生命體都是由昆蟲和節肢動物（Arthropods）組成的，它們可適應各樣環境，據統計，現存蟲類約有 600 ~ 1000 萬種。但不管我們喜不喜歡，它們有時仍會在家中出沒，而且有些蟲帶有病菌，若置之不理，長期下來恐危害家人的健康，或造成家具物品的損壞。本文將列出九種可能潛藏在家的蟲蟲，以及適合的除蟲方法。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



夏天常見的9種居家昆蟲（按圖了解！）

第1至4種



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第5至9種



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1. 塵蟎

雖然肉眼無法看見，但每個住家都一定會有塵蟎（Dust mite）的蹤影，因為它們的食物來源就在死去的細胞，一般可於不常打掃的毛絨表面下找到，像是床鋪、地毯、玩具玩偶，或是各種室內家具和裝飾品。

儘管不能殺死全部塵蟎，但我們仍能透過固定清潔來控制其數量，床單寢具至少要浸泡熱水一週一次，地毯則建議常常用吸塵器清理，若不想要洗心愛的布偶，可用冷凍的方式處理，因為塵蟎無法在深度凍結（Deep freeze）下生存。

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2. 臭蟲和地毯甲蟲

臭蟲（Bed bug，也稱床蝨）的外型有點像壁蝨，其外形細小扁平，身體呈橢圓形，顏色是褐紅色，依靠 6 隻腳爬行移動，主要活動在寢室，吸取人血為食。床蝨是夜行性昆蟲，叮咬吸取血液後，往往會導致被咬者難以入眠，雖然它不會傳染病毒，不過卻會引發搔癢、水泡、皮疹，以及其他過敏或心理症狀，甚至有些人會出現發燒和嗜睡的情況。

通常床蝨感染會發生在衛生欠佳的環境，且這種蟲子很難被消滅，因為即使不進食，它們也能活上 1 年。若想消滅床蝨，你可以直接用吹風機的熱風「燒」死它們，其他方法還有調高室內溫度、用熱水洗衣物，以及常吸塵清潔。

另外，也要特別留意地毯甲蟲（Carpet beetle，或稱紅緣皮蠹），成熟的雖然無害，但其幼蟲卻能吃破地毯、窗簾、衣服和書本等物品。建議一旦發現地毯有被咬破的跡象，請務必清潔檢查一番，再用殺蟲劑、硼酸（Boric acid）或矽藻土（Diatomaceous earth）消除地毯甲蟲的危害。

3. 跳蚤和衣蟲

對家有寵物的人來說，清除跳蚤（Flea）可是一件苦差事，因為它喜歡寄生在哺乳類和鳥身上，並吸取血液保生存。而由於跳蚤的後腿擁有強壯的跳躍力，搭配有力的前爪，所以它們即使沒有飛行的翅，也能輕易地從一個宿主跳到另一個宿主身上，但最危險的莫過於其身上可能附有寄生蟲，常常會造成毛小孩的搔癢和過敏。

想驅除家中跳蚤可以簡單自製金縷梅（Witch Hazel）水，以 60 毫升金縷梅、 120 毫升檸檬汁、 4 杯醋、 2 杯水進行調和，於打掃完畢後噴灑於室內各處，並持續數天，直到家裡不再見跳蚤為止。

還有一種很像「魚」的銀灰色昆蟲，它叫做蠹魚（Silverfish，俗稱衣魚或衣蟲），屬衣魚亞目（Zygentoma），據說它們在恐龍出現之前就已經存在。衣蟲喜歡陰暗潮濕的地方，像是浴室和儲藏室，若要驅除它，只要清掉堆積的報紙和舊書、不要的箱子和衣物，或撒些香柏樹削，它自然會離去了。而與衣蟲類似，書蝨（Booklice）早在 3 億年前就出現，它們同樣喜歡吃裝訂書上的漿糊或是樹皮苔蘚。

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4. 螞蟻和白蟻

我們從小就被教導螞蟻喜歡甜食，但你知道嗎？這隻小昆蟲在地球上已經生活了超過 1.4 億年，可見於家中廚房、儲藏室，以及牆壁破裂處。雖然螞蟻並不會妨害我們的日常生活，但它仍有食物污染（Food contamination）的風險，若是大黑蟻（Carpenter ant，或稱木匠蟻），則會在木製家具上築巢，進而造成破壞。為杜絕螞蟻，你可以用稀釋的洗碗液在它們出沒的地方噴一噴。

白蟻（Termite）卻是不同，它們屬侵入性動物，專以死去的植物及纖維素為食，包含動物糞便、木頭和土壤等，雖然這樣的特性可幫助大自然分解物質外，但他們它們也會破壞住家牆壁和屋內家具，讓屋主很是頭疼。要除滅白蟻，建議準備一塊木板吸引它們前來覓食，待全部白蟻都在其上了，再用火連同木板一起燒掉。

5. 象鼻蟲

媽媽們買米買菜一定看過它，本名象鼻蟲（Weevil，俗稱米蟲），它喜歡潛藏在穀物中產卵，以穀物為食。想清除象鼻蟲，最簡單的處理方式就是把已有像鼻蟲的食物食物直接丟棄，並使用殺蟲劑噴在置放糧食的地方，避免有漏網之魚。為避免浪費食物，面對象鼻蟲最好採取「預防勝於清除」的原則。像是買小包裝的米，讓自己能夠在短時間內吃完，或是使用可密封的容器儲存米。另外，你也可以考慮將米放入冰箱冷凍，低溫可以將蟲卵凍死。

6. 蒼蠅和蚋

在美味可口的食物面前，蠅類可說是我們最厭惡的不速之客，而最常見的就是家蠅（House fly）。其生命週期雖然短暫，但因為它們會傳播食媒性疾病（Foodborne illness），人吃了恐食物中毒，所以被標籤為居家害蟲之一。

此外，果蠅（Fruit fly）也造成很多家庭的困擾，它們尤其會沾附在水果上，且愈接近暖季愈明顯。最驚人的是它們的繁殖能力極快，從產卵到孵化只要區區 24 小時，為了防止果蠅來襲，請將水果放入冰箱，在處理食物完畢後，也要儘快把廚具清洗乾淨，當然別忘了每天倒垃圾。另外，你也可以準備個捕蠅陷阱，裡面倒入些蘋果醋、洗碗液及溫水，最後在其上封閉並戳洞，待果蠅自投羅網。

除了蒼蠅之外，所有歸類於長角亞目（Nematocera）底下的小飛蟲都能蚋（Gnat）稱呼，例如經常在浴室中碰見的灰白色有翅小蟲，蛾蚋（Drain fly）。它不會咬人，以阻塞排水道的腐壞黏物為食，並作為產卵之地。最好的解決方法是確實清掉阻塞物，最後再倒入酵素清潔劑，將蛾蚋的卵移除乾淨。

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7. 蚊子

睡覺最煩人的就是蚊子（Mosquito）在房間飛來飛去，在它吸血的同時，唾液也會殘留在我們身上，引發搔癢和皮疹的症狀。有的蚊子種類更會傳染疾病，如登革熱（Dengue fever）、茲卡病毒（Zika virus）、瘧疾（Malaria）、黃熱病（Yellow fever）、西尼羅病毒（West Nile virus）等等，每年造成 70 萬人死亡。

蚊蟲的清除方式相信大家也不陌生，像是使用蚊香、電蚊香、驅蚊噴霧或水煙式殺蟲劑等等。不過，做好居家清潔工作才是真正治本的方法，經常打掃家裡、定時倒垃圾且不要留有積水的容器給蚊子產卵。另外，你也可以考慮裝設紗窗阻擋戶外的蚊蟲入侵家中。

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8. 蟑螂

蟑螂不僅在許多人的「害怕昆蟲排行榜」排名第一，其家族也相當繁多，這世上有將近 4600 種蟑螂，當中有 30 種跟人類所處環境重疊。它們有著頑強生命力，不管是在熱帶或酷寒氣候，它們都能生存下去。我們之所以會覺得蟑螂不衛生、很噁心，亦是因為它常常出現在食物殘渣或垃圾裡，使其身上所沾染的細菌沾附在食物上，若不小心吃下可能會引起過敏反應，也可能造成腹瀉、痢疾（Dysentery）或食物中毒。

蟑螂無疑是每個家庭的「災難」，民眾應於發現之際就採取行動，使用殺蟲劑或蟑螂藥，避免它們有機會產卵繁殖。當然，也要在用餐後儘快清潔廚具，每天固定倒垃圾，並務必將食物容器蓋妥封好。

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9. 蜘蛛和蜈蚣

雖然它們不歸類為昆蟲家族，但其外表仍不討喜，你大可設陷阱把蜘蛛和蜈蚣（Centipedes ）困住，再將其放生，如果不想碰見它們，請確保房間四處無縫隙裂痕，且由於蜈蚣喜歡潮濕環境，所以務必要做好除濕。至於喜歡收集蜘蛛和蜈蚣做寵物的人，這也許是件好事，因為兩者既不會破壞居家，還能捕殺家裡的害蟲，像是白蟻和蟑螂。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夏天蟲蟲危機！蟑螂、蒼蠅等居家常見蟲類介紹】